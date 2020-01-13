İstanbul depremini önceden bilen o uzmandan korkutan son dakika uyarısı geldi!

Ülkemiz, aktif fay hatlarının geçiş güzergahında olması ve deprem kuşağı içerisinde bulunması nedeniyle pek çok kez büyük, orta ve küçük şiddetlerde depremlere maruz kalıyor. Bu depremlerin kimisinde can ve mal kaybı yaşanırken kimisindeyse ucuz atlatılıyor. İstanbul – Silivri açıklarında meydana gelen 5.8'lik şiddetli depremin ardından pek çok deprem uzmanı son dakika açıklamalarıyla halkı bilgilendiriyor. Öte yandan geçtiğimiz günlerde yine İstanbul – Silivri açıklarında meydana gelen 4.6 şiddetindeki depremi kişisel sosyal medya hesabı üzerinde çok önceden tahmin ederek uyarılarda bulunan Deprem Araştırmacısı Ahmet Yakut korkutan bir tahminle yeni bir deprem uyarısında bulundu. İşte son dakika haberine ilişkin tüm detaylar…