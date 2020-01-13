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depremini önceden bilen o uzmandan korkutan son dakika uyarısı geldi!

Aktif fay hatlarının üzerinde olan ve kuşağında bulunan ülkemizde sık aralıklarla irili ufaklı depremler meydana geliyor. – Silivri açıklarında meydana gelen önce 5.8 sonra ise 4.6 şiddetindeki depremlerin ardından pek çok deprem uzmanından konuya ilişkin son dakika açıklamaları geliyor. Son olarak İstanbul’da meydana gelen 4.6 şiddetindeki depremi kişisel sosyal medya hesabı üzerinden çok önceden tahmin ederek uyaran Deprem Araştırmacısı ’tan korkutan bir deprem uyarısı daha geldi. İşte son dakika haberine ilişkin detaylar…

Giriş Tarihi: 13.1.2020 08:13 Güncelleme Tarihi: 13.1.2020 08:13
İstanbul depremini önceden bilen o uzmandan korkutan son dakika uyarısı geldi!

Ülkemiz, aktif fay hatlarının geçiş güzergahında olması ve kuşağı içerisinde bulunması nedeniyle pek çok kez büyük, orta ve küçük şiddetlerde depremlere maruz kalıyor. Bu depremlerin kimisinde can ve mal kaybı yaşanırken kimisindeyse ucuz atlatılıyor. – Silivri açıklarında meydana gelen 5.8'lik şiddetli depremin ardından pek çok deprem uzmanı son dakika açıklamalarıyla halkı bilgilendiriyor. Öte yandan geçtiğimiz günlerde yine İstanbul – Silivri açıklarında meydana gelen 4.6 şiddetindeki depremi kişisel sosyal medya hesabı üzerinde çok önceden tahmin ederek uyarılarda bulunan Deprem Araştırmacısı korkutan bir tahminle yeni bir deprem uyarısında bulundu. İşte son dakika haberine ilişkin tüm detaylar…

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İstanbul depremini önceden bilen o uzmandan korkutan son dakika uyarısı geldi!
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