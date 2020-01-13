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Tarsus'ta boş araziye yüzlerce tavuk ölüsü bırakıldı

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 13.1.2020 11:25

Okan ÇALIŞKAN/TARSUS (Mersin), (DHA)- MERSİN'in Tarsus ilçesinde kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından boş araziye yaklaşık bin tavuk ölüsü bırakıldı.
Tarsus- Çamlıyayla yolu üzerindeki Topaklı Mahallesi'nde boş araziye kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından bırakılan yaklaşık bin ölü tavuk, çevre sakinlerinin tepkisine neden oldu. Kötü kokudan rahatsız olan aileler, jandarmaya ihbarda bulunarak bunların kaldırılmasını istedi. Jandarma ekipleri, ölü tavukları bırakanları bulmak için çalışma başlatırken, Tarsus Belediyesi de hayvan ölülerini kaldırarak temizlik yaptı.

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Tarsus'ta boş araziye yüzlerce tavuk ölüsü bırakıldı
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