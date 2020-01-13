Yarın Van'da okullar tatil mi? 14 Ocak 2020 Valilik Van'da okullar tatil mi etti?

Yurdun büyük bir kesiminde etkisini gösteren kış mevsimi nedeniyle birçok ilde eğitime ara veriliyor. Van'da yarın okullar tatil mi edildi sorusu vatandaşlar tarafından araştırılmaya devam ediyor. Valilikler yaptıkları son dakika açıklamaları ile kar yağışının etkili olduğu ve yaşamı olumsuz etkilediği illerde eğitimlere bir gün süreyle ara veriyor. Meteoroloji'den ise hava durumu uyarıları gelmeye başladı. Peki, 14 Ocak yarın Van'da okullar tatil mi olacak? Vali tarafından konuyla ilgili son dakika açıklaması geldi mi? Van'da okullar tatil mi edildi? İşte detaylar…

VAN'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 14 OCAK EĞİTİME ARA VERİLDİ Mİ?

Van valiliği tarafından yapılacak açıklama ile belli olacak konu ile ilgili tüm detayları haberimizin devamından takip edebilirsiniz…