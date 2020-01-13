Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > Yarın Van'da okullar tatil mi? 14 Ocak 2020 Valilik Van'da okullar tatil mi etti?

Yarın ? 14 Ocak 2020 Valilik Van'da okullar tatil mi etti?

sorusu araştırılmaya başladı. Ülkenin neredeyse dört bir yanını saran kar yağışı gün içerisinde yaşamı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Birçok ilde yağışlar ne düşük sıcaklıklar nedeniyle öğrencilerin eğitimlerine ara veriliyor. Valiliklerde yapılacak olan son dakika açıklamaları beklenirken Meteoroloji'den gelen değerlendirmelerin ardından Valilik tarafından açıklama ile bugün eğitime ara verilmişti. Peki, 14 Ocak yarın olacak? Vali tarafından konuyla ilgili son dakika açıklaması geldi mi? Van'da okullar tatil mi edildi? İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 13.1.2020 17:55
Yarın Van'da okullar tatil mi? 14 Ocak 2020 Valilik Van'da okullar tatil mi etti?

Yurdun büyük bir kesiminde etkisini gösteren kış mevsimi nedeniyle birçok ilde eğitime ara veriliyor. edildi sorusu vatandaşlar tarafından araştırılmaya devam ediyor. Valilikler yaptıkları son dakika açıklamaları ile kar yağışının etkili olduğu ve yaşamı olumsuz etkilediği illerde eğitimlere bir gün süreyle ara veriyor. Meteoroloji'den ise hava durumu uyarıları gelmeye başladı. Peki, 14 Ocak yarın olacak? Vali tarafından konuyla ilgili son dakika açıklaması geldi mi? Van'da okullar tatil mi edildi? İşte detaylar…

VAN'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 14 OCAK EĞİTİME ARA VERİLDİ Mİ?

Van valiliği tarafından yapılacak açıklama ile belli olacak konu ile ilgili tüm detayları haberimizin devamından takip edebilirsiniz…

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Yarın Van'da okullar tatil mi? 14 Ocak 2020 Valilik Van'da okullar tatil mi etti?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN