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Barda loca kavgası: 1 ölü 1 yaralı

Giriş Tarihi: 14.1.2020
Barda loca kavgası: 1 ölü 1 yaralı
Beylıkdüzü'nde bir eğlence mekanında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Dün Yakuplu Mahallesi'ndeki eğlence mekanına giden bir grupla iş yeri sahipleri arasında "locada yer bulamama" meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın ardından olay yerinden ayrılan grup, gecenin ilerleyen saatlerinde eğlence mekanına geri döndü. İş yeri sahipleri ve grup konuşma için arabaya bindiği sırada yaşanan tartışma kavgaya dönüştü. Bu sırada P.İ, Cem Aküzüm'ün ve Ş.K'yı silahla yaraladı. P.İ. de olay anında silahla elinden yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan Cem Aküzüm hayatını kaybettiği belirlendi. Polis, daha önce çeşitli suçlardan sabıkası olduğu belirtilen 4 şüpheliden, 3'ünü gözaltına alırken, kaçan bir şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatıldı.
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Barda loca kavgası: 1 ölü 1 yaralı
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