Davlumbaza uyuşturucu saklamışlar

Haksız kazanç sağlamak amacıyla, uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürüten şahıslara yönelik Van İl Emniyeti tarafından yapılan çalışmalar kapsamına yeni bir gelişme yaşandı.

1 KİLO 138 GRAM UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Narkotik Suçlarla Mücadele Başkale Grup Amirliği Görevlilerince, Başkale ilçesinde Ortayol Mahallesi'nde ikamet eden H.A.'nın ikametinde arama yapıldı. Yapılan aramada mutfakta bulunan davlumbaz içerisinde gizlenmiş bir şekilde 6 paket halinde toplam 1 kilo 138 gram metamfetamin maddesi ve 1 adet hassas terazi bulundu.

İkamet sahibi H.A. "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak/Uyuşturucu Madde Nakletmek" suçundan yakalanarak gözaltına alınırken sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.