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sorgulama nasıl yapılır? Alt üst soy bilgisi sorgulama işlemleri

Her insanın bir soyu vardır. Genelde insanlar soyunu merak ederek araştırmak isterler. Hangi soydan veya hangi illerden geldiklerini öğrenmek isterler. Bunu öğrenmenin tek yolu Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’nde yer alan soy bilgilerimizdir. İşte tam bu noktada NVİ (Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü) vatandaşlar için büyük bir kolaylık sağlayacak hizmete imza attı. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü ile işbirliği sayesinde vatandaşlar için “Alt Üst Soy Bilgisi” hizmetini kullanıma Şubat 2018 tarihinden itibaren sunuldu. Böylelikle soy ağacını merak eden vatandaşlar e-Devlet üzerinden soy kütüğü öğrenebilecekler. Arşivde bulunan bilgiler 1882 yılı kayıtlardan başlıyor. Elektronik ortamda tutulan Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi'ne (MERNİS) esas olan kayıtlar 1904 yılına kadar dayanıyor.

Giriş Tarihi: 14.1.2020 15:02 Güncelleme Tarihi: 14.1.2020 15:02
e-Devlet soy ağacı sorgulama nasıl yapılır? Alt üst soy bilgisi sorgulama işlemleri

İlk kullanıma açıldığından bu yana milyonlarca sorgulama işlemi gerçekleştirildi. Aile soy ağacı sayesinde vatandaşlar birçok bilgiye ulaşarak aile soyundaki bireylerin isimlerini sağ ya da ölüm durumunu öğrenmiş oldular. Eğer sizde sorgulamak yapmak istiyorsanız e-Devlet şifrenizi hazır bulundurarak aşağıdaki talimatları uygulayabilirsiniz.

E-DEVLET SOY AĞACI NASIL SORGULANIR?

e-Devlet soy ağacı giriş ekranı üzerinden alt üst soy bilgisi sorgulamak oldukça kolay. Öncelikle e-Devlet şifreniz varsa aşağıdaki adımları teker teker uygulayarak "soy ağacımı öğrenmek istiyorum" sorusunun yanıtını alabileceksiniz. İşte o adımlar:

  • https://www.turkiye.gov.tr/nvi-alt-ust-soy-bilgisi-sorgulama adresini ziyaret edin.
  • e-Devlet kimlik doğrulama işlemleriniz gerçekleştirin.
  • Alt-Üst Soy Bilgisi Sorgulama ekranı otomatik olarak çalışacaktır.
  • Karşınıza çıkan ekran size ait soy bilgisidir.

Bu ekranda yakınlık derecesi, anne – baba adı, doğum yeri tarihi, İl-İlçe-Mahalle/Köy, Cilt-Hane-Birey Sıra No, Medeni Hali, sağ ve ölüm bilgisi yer almaktadır. Bu adımları bitirdikten sonra soy ağacına nasıl bakılır sorusuda artık geride kalmış olacak.

E-DEVLET SOY AĞACI İLE ÇİFTE VATANDAŞLIK NEDİR?

Vatandaşların çoğu T.C ile soy ağacı sorgulama yaparak soy kütüğünü öğrendi. Bazıları göçmen olduklarını görünce şoka uğradılar. Belki de ilk defa soy ağacı sorgulama sayesinde bu bilgiye ulaştılar. Avrupa Birliği'ne (AB) üye ülkeler Bulgaristan, Makedonya, Yunanistan ve Romanya göçmeni olduğunu öğrenen vatandaşlar, çifte vatandaşlık almak için yola koyuldular. Bulgaristan, Bosna-Hersek, Makedonya ve Romanya gibi ülkeler çifte vatandaşlık verirken Yunanistan sadece soyunda Yunan kimliği taşıyan kişilere ılımlı bakıyor.

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e-Devlet soy ağacı sorgulama nasıl yapılır? Alt üst soy bilgisi sorgulama işlemleri
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