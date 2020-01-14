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“Emine Bulut gibi ölmek istemiyorum” demişti: Valilik sahip çıktı

Giriş Tarihi: 14.1.2020
“Emine Bulut gibi ölmek istemiyorum” demişti: Valilik sahip çıktı
Gaziantep'te yaşayan E.B., şiddetli geçimsizlik ve ilk eşinden olan çocuklarına uygunsuz hareketlerde bulunduğu için 4 yıllık kocası boşanma kararı almış, bu kararın ardından ise eşi tarafından ölümle tehdit edildiğini ileri sürmüştü. 1. Aile Mahkemesi tarafından kocası hakkında elektronik kelepçe uygulanan E.B.'nin avukatı kararın yaklaşık 2 hafta sonra biteceğini hatırlatarak, yardım istemişti. Haberin kamuoyuna yansıması üzerine ise harekete geçen Gaziantep Valiliği kadına nefes aldıracak bir açıklamada bulundu. Valilik açıklamasında, "Konu, kolluk kuvvetleri tarafından takip edilmekte olup, elektronik kelepçe uygulaması bitiminde gerekli önlemler yetkili makamlar tarafından tekrar değerlendirilecektir" denildi.
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“Emine Bulut gibi ölmek istemiyorum” demişti: Valilik sahip çıktı
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