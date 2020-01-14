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'ta inşaatta uyuşturucu satışına polis baskını

'ta, inşaatta uyuşturucu satışında bulundukları iddia edilen kişilere yönelik olarak düzenlenen operasyonda, 1'i satıcı 2'si alıcı olmak üzere 3 kişi gözaltına alındı.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 14.1.2020 10:03 Güncelleme Tarihi: 14.1.2020 10:13
Esenyurt'ta inşaatta uyuşturucu satışına polis baskını

Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, inşaatlarda ve metruk binalarda uyuşturucu satışında bulunan kişilere yönelik çalışma başlattı. Çalışma kapsamında Pınar Mahallesi 1250. Sokak'ta bulunan inşaat halindeki bir binada uyuşturucu alışverişinde bulundukları iddia edilen 1'i satıcı 2'si alıcı olmak üzere 3 kişi suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

İÇ ÇAMAŞIRINDA 12 GARAM UYUŞTURUCU BULUNDU

Satıcı olduğu iddia edilen Rojat lakaplı C.K. ile alıcı oldukları ileri sürülen M.A., M.N.K.'nin üzerleri arandı. Yapılan aramada, C.K.'nın iç çamaşırında gizlenmiş halde 12 gram eroin bulundu.

Esenyurt Asayiş Büro Amirliği'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden C.K. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, M.A. ile M.N.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Esenyurt'ta inşaatta uyuşturucu satışına polis baskını
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