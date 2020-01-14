Gebze’deki kazada 2,20 promilli sürücü serbest bırakıldı

D-100 Karayolu'nda 29 Aralık günü Ankara yönüne giden Latif Yağcıoğlu arkadaşı Saffet Coşkun'la birlikte ilerliyordu. İkili, eğlendikleri bir mekanda alkol almış ve gecenin ilerleyen saatlerinde evlerine dönmek için yola çıkmışlardı. İddiaya göre, bir benzin istasyonun sonunda bulunan yol ayrımına geldiklerinde Saffet Coşkun, Lütfü Yağcıoğlu idaresindeki 41 YN 777 plakalı otomobilin direksiyonuna hamle yaptı. Bu nedenle direksiyonun hakimiyetini kaybeden Yağcıoğlu, Tatlıkuyu Mahallesi mevkiinde bariyerlere çarptı. Lüks marka otomobilde birden yangın çıktı. Sürücü koltuğundaki Yağcıoğlu kazada şans eseri yara almazken, yolcu koltuğundaki Saffet Coşkun araçta sıkışmıştı. Yağcıoğlu bagajdan yangın tüpünü almak istediği sırada, olay yerine itfaiye ekipleri geldi. Coşkun olay yerinden yaşamını yitirirken, Yağcıoğlu ise sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

TUTUKLANDI

Olayla ilgili ifadesine başvurulan Yağcıoğlu, kazanın arkadaşının direksiyona müdahale etmesi sonucu meydana geldiğinin belirterek, alkollü olduğumuzu kabul ediyorum fakat direksiyona ani bir hareket yapılmasaydı kaza yaşanmazdı. Çünkü otomobilde şerit takip sistemi mevcuttur' ifadelerini kullandı. Gebze Sulh Ceza Hakimliği'nce ifadesi ardından tutuklanarak cezaevine gönderilen Yağcıoğlu hakkındaki soruşturma devam ederken, ilginç bir gelişme yaşandı. Sürücü tutuklama kararına itiraz edince, serbest bırakıldı.

AİLE HEM ÜZGÜN HEM ŞAŞKIN

Saffet Coşkun ailesinin vekili Mustafa Tırtır, 'Sürücü, 2.20 promil alkollü olmasına rağmen adli kontrol kararı dahi verilmeden serbest bırakılmıştır. Hem Bulgar hem de Türk vatandaşı olan sürücünün, cezadan kurtulmak için kaçma ihtimali de vardır ve bu durum göz ardı edilmiştir. En azından yurt dışı çıkış yasağı konulmalıydı. Bu durum aileyi ciddi bir endişeye sevk etmiş ve üzülmüştür' şeklinde konuştu. Ölen Saffet Coşkun'un kız kardeşi Dr. Nesrin Coşkun ise, 'Yabancı uyruklu şahsın en azından adli kontrol kararının neden verilmemiştir anlamadık. Acımız yeterince büyük, eskiden çalıştığım bir hastanede ağabeyimin vefat haberini almam ve ağabeyimin cansız bedenini göremem ise büyük bir travmaydı. Biz en adil cezasının verileceğini umuyoruz.' ifadelerini kullandı.