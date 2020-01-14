Genç kadını öldürüp battaniyeye sararak ormana gömmüşler

İstanbul Arnavutköy'de ormanda mantar toplamaya çıkan iki arkadaş battaniyeye sarılı halde bir bölümü toprağa gömülü kadın cesedine rastladı. Ceset, iki çocuk annesi olan ve daha önce iki kez evlenip boşanan 39 yaşındaki Melahat İsbir'e ait çıktı. Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği'ne bağlı polis, Yunus Emre Mahallesi'nde devriye görevindeyken 2 genç polis aracını durdurdu. Gençler, polise ormanlık alanda mantar toplarken, kazılı bir alan gördüklerini ve bu alanı elleriyle eşeleyip biraz açtıklarını ve bir ceset bulduklarını söyledi. Gençlerin tarif ettikleri yere giden polisler, koli bandı ile bantlanmış battaniye içinde bir kadın cesedi ile karşılaştı. Olay yeri inceleme ekipleri ve cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından İsbir'in cesedi adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Başına aldığı darbe sonucu öldüğü iddia edilen kadının, babasının cezaevinde olduğu öğrenildi.Ormanda cesedi bulunan Melahat İsbir'in yaklaşık 3 ay önce kanseri yandiği ortaya çıktı. SABAH gazetesinin ulaştığı bilgilere göre Melahat İsbir uzun zamandır meme kanseri ile mücadele ediyordu. Yaklaşık 3 ay önce kanseri yenen İsbir'in daha önce iki evlilik yaptığı ve 2 çocuğunun olduğu öğrenildi. Tekstil atölyesinde işçi olarak çalışan Melahat İsbir'in ölümü ile ilgili Cinayet Büro Amirliği ekipleri geniş çaplı soruşturma başlattı.

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