Gönlü zengin evsize vali sahip çıktı

BUGÜN NELER OLDU

Sosyal medyada yer alan videosu ilgi odağı olan sokakta zor şartlarda yaşamasına rağmen yaşama sevincini kaybetmeyen Ankaralı Hasan M.'ye (29) valilik sahip çıktı. ali Vasip Şahin, Twitter hesabında, "Gönlü zengin, yüreği kocaman Hasan'a ulaştık" açıklamasını yaparken, Hasan M.'nin sağlık kontrolünden geçirilmek üzere hastaneye götürüldüğü belirtildi. Dün sosyal medyada hızla yayılan videoda Hasan M., babaannesini kaybettikten sonra sokaklarda yaşamak zorunda kaldığını, mendil satarak harçlığını çıkardığını ve parası olduğunda haftada bir kez otede kalabildiğini söylüyor.