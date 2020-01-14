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'dan son dakika haberi: Yurttaki odasında mektup bulundu! Kayıp üniversiteli Gülistan Doku nerede?

Tunceli'de 5 Ocak'tan bu kendisinden haber alınamayan üniversite öğrencisi hakkında son dakika haberi geldi. Bilindiği gibi, Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü ikinci sınıf öğrencisi Gülistan Doku, kaldığı yurttan 10 gün önce çıktıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamadı. Genç kızın ailesi Diyarbakır'dan gelerek kızlarının kaybolduğunu polise bildirirken sosyal medya ve il genelinde Gülistan Doku'yu arama çalışmaları başlatıldı. Üniversite öğrencisini arama çalışmaları Valilik koordinesinde 150 kişilik ekiple devam ederken flaş bir gelişme yaşandı. Gülistan Doku'ya ait olduğu değerlendirilen bir mektup, genç kızın yurttaki odasında bulundu. İşte, son dakika haberinin detayları...

Giriş Tarihi: 14.1.2020 12:54 Güncelleme Tarihi: 14.1.2020 12:55
Gülistan Doku'dan son dakika haberi: Yurttaki odasında mektup bulundu! Kayıp üniversiteli Gülistan Doku nerede?

Tunceli'de 10 gündür kendisinden haber alınamayan hakkında son dakika gelişmesi yaşandı. Munzur Üniversitesi öğrencisi de olan genç kız, 5 Ocak tarihinde kaldığı yurttan çıkmış ve bir daha kendisinden haber alınamamıştı. Doku'nun Diyarbakır'da yaşayan ailesi de, evlatlarından haber alamaması üzerine Tunceli'ye gelerek polise ihbarda bulunmuştu. Yaşanan bu durum üzerine, il genelinde Valilik koordinesinde arama çalışmaları başlatılmıştı.

GÜLİSTAN DOKU NEREDE?

Başvuru sonrası üzerine İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gülistan için arama çalışması başlattı. Genç kızın kaybolmasından bir gün önce, Rus uyruklu erkek arkadaşı Zaynal Abarok(23) ile ailesinin evinde tartıştığı iddia edildi. Abarok'un Tunceli'de görevli bir polis memurun üvey oğlu olduğu iddia edilirken, Gülistan'ın kaybolmasından sonra Tunceli'den ayrıldığı ve yurt dışına gittiği öne sürüldü.

YURTTA KALDIĞI ODADA MEKTUP BULUNDU

Devlet kurumları ve vatandaşın yoğun çabaları ile araştırılan Gülistan Doku'ya ait olduğu değerlendirilen bir mektup, genç kızın kaldığı yurt odasında bulundu. Öte yandan, polis dalgıçları tarafından da çok önemli detaylara ulaşıldı.

İşte, Türkiye'nin yakından takip ettiği son dakika haberinin detayları...

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Gülistan Doku'dan son dakika haberi: Yurttaki odasında mektup bulundu! Kayıp üniversiteli Gülistan Doku nerede?
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