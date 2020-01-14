Gülistan Doku'dan son dakika haberi: Yurttaki odasında mektup bulundu! Kayıp üniversiteli Gülistan Doku nerede?

Tunceli'de 10 gündür kendisinden haber alınamayan Gülistan Doku hakkında son dakika gelişmesi yaşandı. Munzur Üniversitesi öğrencisi de olan genç kız, 5 Ocak tarihinde kaldığı yurttan çıkmış ve bir daha kendisinden haber alınamamıştı. Doku'nun Diyarbakır'da yaşayan ailesi de, evlatlarından haber alamaması üzerine Tunceli'ye gelerek polise ihbarda bulunmuştu. Yaşanan bu durum üzerine, il genelinde Valilik koordinesinde arama çalışmaları başlatılmıştı.

GÜLİSTAN DOKU NEREDE?

Başvuru sonrası üzerine İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gülistan için arama çalışması başlattı. Genç kızın kaybolmasından bir gün önce, Rus uyruklu erkek arkadaşı Zaynal Abarok(23) ile ailesinin evinde tartıştığı iddia edildi. Abarok'un Tunceli'de görevli bir polis memurun üvey oğlu olduğu iddia edilirken, Gülistan'ın kaybolmasından sonra Tunceli'den ayrıldığı ve yurt dışına gittiği öne sürüldü.

YURTTA KALDIĞI ODADA MEKTUP BULUNDU

Devlet kurumları ve vatandaşın yoğun çabaları ile araştırılan Gülistan Doku'ya ait olduğu değerlendirilen bir mektup, genç kızın kaldığı yurt odasında bulundu. Öte yandan, polis dalgıçları tarafından da çok önemli detaylara ulaşıldı.

İşte, Türkiye'nin yakından takip ettiği son dakika haberinin detayları...