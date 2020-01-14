Haftanın A101 aktüel ürünler kataloğu dev indirimle geliyor! 16 Ocak 2020'den itibaren A101 aktüel ürünlerde neler var?

A101 Aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Her Perşembe günü raflarını yenileyen market zincirinin bu haftaki kataloğu vatandaşlar tarafından yoğun olarak takip edilmeye devam ediyor. Müşterilerine hem kaliteli hem de ekonomik alışverişin keyfini yaşatan market zincirinde 16 Ocak tarihinden itibaren televizyon ve telefon gibi birçok elektronik aletlerde büyük indirim fırsatları müşterileri bekliyor olacak. Aynı zamanda mağazalarda yer alacak olan mutfak eşyaları da vatandaşların oldukça dikkatini çekiyor. Peki, A101 aktüel ürünler kataloğu içerisinde bu hafta neler var? İşte binlerce kişinin merakla beklediği A101 aktüel ürünler kataloğu…

A101 AKTÜEL ÜRÜNLER BU HAFTA BÜYÜK İNDİRİMDE!

A101 aktüel ürünler 16 Ocak kataloğu müşterilerin yoğun ilgisini görüyor. Haberimizin devamından 16 Ocak A101 aktüel ürünler kataloğunun tam listesine ve fiyatlar hakkında detayları bulabilirsiniz.