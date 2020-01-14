IMEI nedir? E-devlet giriş ile IMEI sorgulama nasıl yapılır? k1

Yurt dışından gelen cep telefonlar özellikle resmi yerlerden alınmayan telefonlar bazen sıkıntı yaratabilmekte. Eğer aldığınız telefon imei kayıtlı değilse, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından telefonunuzun belirli süre içerisinde kapanacağına dair SMS geliyor. Gelen SMS'ten sonra herhangi bir işlem yapılmazsa telefonunuz otomatik olarak kullanıma kapatılıyor. Sizde bu duruma düşmemek için imei öğrenme adımlarını uygularak telefonunuzun kayıtlı olup olmadığını öğrenebilirsiniz.

E-DEVLET IMEI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu ve e-Devlet işbirliği sayesinde kolay ve hızlıca detaylı imei sorgulama yapabilirsiniz. Tek olması gereken e-Devlet şifreniz. İşte adım adım e-Devlet imei sorgulama…

https://www.turkiye.gov.tr/imei-sorgulama adresi üzerinden e-Devlet sistemine giriş yapmanız gerekir. Kimlik doğrulama başarılı olduğunda IMEI sorgulama ekranı açılacaktır.

Bu adımdan sonra yapmanız gereken cep telefonunuzdan IMEI numaranızı öğrenmek. Cihazınızın numara çevirme ekranına *#06# yazarak öğrenebilirsiniz.

NOT: Telefondan imei sorgulama yaptığınızda *#06# yazarak IMEI numaranıza ulaşamıyorsanız telefonunuzun ayarlar bölümünden telefon bilgileri bölümünden öğrenebilirsiniz. Aşağıdaki bölümden Android ve İOS işletim sisteminize göre öğrenebilirsiniz.

Cep telefonu imei sorgulama işlemlerine devam etmek için karşınıza çıkan IMEI numarasını e-Devlet ekranındaki boşluğa yazmanız gerekir.

Telefonunuz IMEI kayıtlı ise "IMEI NUMARASI KAYITLI" eğer kayıtlı değilse "KAYIT BULUNAMADI" uyarısı göreceksiniz.

iOS TELEFONLARDA IMEI SORGULAMA

Telefonunuz iPhone, iPad veya iPod touch ise IMEI/MEID, CDN ve ICCID numaralarını şu şekilde öğrenebilirsiniz:

Telefonunuzun Ayarlar bölümünde, cihazın üzerinde, Finder veya iTunes'da ve orijinal ambalajda IMEI numarasına ulaşabilirsiniz.

ANDROİD TELEFONLARDA IMEI SORGULAMA

Telefonunuz Android işletim sistemine sahip ise; telefonunuzdan sırasıyla Ayarlar>Sistem>Telefon Bilgisi bölümünden IMEI numaranıza ulaşabilirsiniz.

FATURA VE GARANTİ İÇİN IMEI SORGULAMA

Cep telefonunuz için fatura ve garanti sorgulamasında IMEI numarasından yararlanılır. Bu adımı da yine yukarıdaki yöntemlerle IMEI numaranızı öğrenerek ilgili fatura ve garanti sorgulama alanlarına yazarak telefonunuzun kayıt durumunu öğrenebilirsiniz.

E-DEVLET IMEI KAYIT İŞLEMİ

e-Devlet imei kayıt ettirme işlemi oldukça basittir. e-Devlet şifrenizle ile sisteme giriş yapın. https://www.turkiye.gov.tr/btk-imei-kaydet adresine gidin. Kayıt işleminde yurda giriş yapan belge sahibi şahsına yapılabilmektedir. Bu bilgileri bu adımda tamamlayıp kayıt işlemi gerçekleştirebilirsiniz.

IMEI KAYITLI DEĞİLSE KAYIT HARCI NASIL ÖDENİR?

Telefonunuz IMEI kayıtlı değilse 120 gün içerisinde kayıt harcı ödemeniz gerekir. BTK'nın aldığı karara göre 2020 imei kayıt harcı 1.838,70 TL oldu. Ödeme işlemleri gib.gov.tr üzerinden gerçekleştiriliyor. Dikkat etmeniz gereken iki kural var:

Harç ödemesi pasaport sahibinin T.C. kimlik numarasına yapılmalı. Sadece harç ve değerli kâğıt bedeli tahsilatına yetkili olan vergi daireleri/mal müdürlüklerine ödenmeli.

İKİNCİ EL TELEFONLARDA IMEI NEDEN ÖNEMLİ?

İkinci el telefonlar alım ve satım işlemlerinde en önemli olaylardan biri IMEI kayıtlı olup olmadığıdır. Eğer ikinci el bir telefon almayı düşünüyorsanız aşağıdaki adımları dikkatle test etmenizde fayda var.

Telefonun IMEI kaydı var mı, yok mu kontrol edin. Telefon faturası varsa; faturada yazan IMEI numarası ile telefondaki IMEI numarasını eşleştirin. Aynı numaralar olması gerekir. Faturasız telefonları almayı tercih etmeyin. Telefon çalıntı ya da herhangi bir suça karışmış olabilir.