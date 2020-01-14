Kadını sopayla döven kişi adliyeye sevk edildi

Gaziosmanpaşa'da saldırıya uğrayan kadının şikayeti üzerine Gaziosmanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri sopayla kadına saldıran kişinin F.M. (50) olduğunu tespit etti. Sosyal medyada paylaşılan görüntüleri inceleyen ekipler Faik M.'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Faik M. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Faik M., savcılık talimatı ile yeniden gözaltına alındı.

ADLİYEYE SEVK EDİLİRKEN KONUŞTU



Faik M. adliyeye sevki sırasında, "Ben olayımda haklıyım. Hanımefendi bana saldırdı. Kafama bıçakla vurdu. Ben davamda haklıyım, ben suçsuzum. Ben hakkımı aradım. Gelip benim kapımda öyle bağırıp çağıramaz" dedi.

UYUŞTURUCU BAĞIMLISI İDDİASI



Öte yandan saldırıya uğrayan kadın emniyetteki ifadesinde F.M'nin uyuşturucu bağımlısı olduğunu ve oğluyla arkadaşlık etmemesi için yanına gittiği sırada F.M'nin sopalı saldırısına uğradığını söylediği öğrenildi.

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