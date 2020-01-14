Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > Kadını sopayla döven kişi adliyeye sevk edildi

Kadını sopayla döven kişi adliyeye sevk edildi

Gaziosmanpaşa Küçükköy'deki olay 3 Ocak'ta meydana geldi. Çevredekiler tarafından cep telefonuyla görüntülenen kişi, elindeki sopayla kadına defalarca vurdu. Kadına bağıran saldırgana kimsenin müdahale etmemesi dikkat çekti. Görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 14.1.2020 11:05 Güncelleme Tarihi: 14.1.2020 11:49
Kadını sopayla döven kişi adliyeye sevk edildi

Gaziosmanpaşa'da saldırıya uğrayan kadının şikayeti üzerine Gaziosmanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri sopayla kadına saldıran kişinin F.M. (50) olduğunu tespit etti. Sosyal medyada paylaşılan görüntüleri inceleyen ekipler Faik M.'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Faik M. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Faik M., savcılık talimatı ile yeniden gözaltına alındı.

ADLİYEYE SEVK EDİLİRKEN KONUŞTU

Faik M. adliyeye sevki sırasında, "Ben olayımda haklıyım. Hanımefendi bana saldırdı. Kafama bıçakla vurdu. Ben davamda haklıyım, ben suçsuzum. Ben hakkımı aradım. Gelip benim kapımda öyle bağırıp çağıramaz" dedi.

UYUŞTURUCU BAĞIMLISI İDDİASI

Öte yandan saldırıya uğrayan kadın emniyetteki ifadesinde F.M'nin uyuşturucu bağımlısı olduğunu ve oğluyla arkadaşlık etmemesi için yanına gittiği sırada F.M'nin sopalı saldırısına uğradığını söylediği öğrenildi.

İstanbul Gaziosmanpaşa'da sokak ortasında kadını sopayla böyle döven şahısa kimse müdahale etmedi!

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Kadını sopayla döven kişi adliyeye sevk edildi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN