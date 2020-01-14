İstanbul'da hangi ilçeler depreme dayanaklı? Depremde hangi semtler güvenli hangileri güvensiz? İşte yanıtı

İstanbul'da dün sabah saatlerinden başlayan irili ufaklı depremlerin ardından 4.8 büyüklüğünde deprem saatler 16.47'i gösterdiğinde yaşandı. 20 saniye kadar süren sarsıntı İstanbul ve çevre illerde yoğun bir şekilde hissedilirken, bölgede yaşayan vatandaşları da tedirgin etti. Bu noktada merak edilen konulardan bir tanesi de olası İstanbul depreminde en güvenli ilçelerin hangisi olduğu oldu. Hazırlanan rapor doğrultusunda fay hattına yakın olmasından dolayı Fatih, olası bir depremde en çok etkilenecek yerler arasında yer alıyor.

Yapılan bir araştırmaya göre İstanbul'un en yaşlı yapı stoğu 7 ilçede bulunuyor. Söz konusu ilçeler arasında ortalamaya bakıldığında en yaşlı ilçe ise 30 yıl ile Beyoğlu. Beyoğlu'nu 28 yıl ile Fatih, 27 yıl ile Adalar, 23 yıl ile Güngören, 22 yıl ile Bakırköy, 21 yıl ile Kadıköy ve Beşiktaş izliyor.

İstanbul'un yapı stoğu bakımından en genç ilçesi ise 4 - 5 yaş aralığı ile Sultanbeyli olarak öne çıkıyor. Sultanbeyli'yi Sancaktepe, Esenyurt, Tuzla, Kağıthane, Arnavutköy ve Beylikdüzü izliyor.