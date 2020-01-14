Kadına sokakta sopalı saldırı

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GAZİOSMANPAŞA'DA bir kişi, kadını sokak ortasında sopayla dövdü. Kadının şikayette bulunduğu ve uyuşturucu bağımlısı olduğu öne sürülen Faik M. gözaltına alındı. Küçükköy Yeni Mahallesi'ndeki olay geçtiğimiz günlerde meydana geldi. Çevredekiler tarafından cep telefonuyla görüntülenen Faik M., elindeki sopayla kadına defalarca vurdu. Kadına vuran saldırgana kimsenin müdahale etmemesi dikkat çekti. Görüntüler sosyal medyada paylaşıldı. Görüntülerdeki Faik M.'nin, kadının şikayeti üzerine gözaltına alındığı öğrenildi. Saldırıya uğrayan kadının, şüphelinin oğluyla arkadaşlık yaptığını ve uyuşturucu bağımlısı olduğunu söylediği kaydedildi. Gözaltına alınan şüphelinin savcılık tarafından serbest bırakıldığı öğrenildi. Ancak Faik M., savcılık talimatı ile yeniden gözaltına alındı. Gaziosmanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği'ne götürülen Faik M.'nin işlemlerin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.