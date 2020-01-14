Kreşte yaşanan kaza engelli bıraktı

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İSTANBULFatih'te, bundan 7 yıl önce gittiği kreşte ihmal yüzünden minderden düşen B.B.'nin (10) yaşadığı kaza, küçük çocuğun vücudunda geri dönülmez hasarlara yol açtı. B.B., 17 Temmuz 2013'te kreşte oyun oynadığı sırada minderden düştü. Anne Dilara B., evde vücudunda şişlik ve morluklar olduğunu gördüğü oğlunu hemen hastaneye götürdü. Küçük çocuğun vücudunda birden fazla kırık tespit edildi. Yapılan ameliyatlar sonrası çocuğun boynundan aşağısı tamamen alçıya alındı. 6 ay yatağa mahkûm yaşayan B.B.'nin bacağında kaza nedeniyle 3 santimertelik kısalık oluştu. Anne Dilara B.'nin şikayeti üzerine açılan davada okul yetkilisi M.A.'ya 5 ay hapis cezası verilirken, mahkeme aileye 45 bin lira tazminat ödemesine hükmetti. Anne Dilara B., "Oğlum yaşanan olay nedeniyle hem kekeme kaldı, hem de engelli. Hiçbir ceza mağduriyetimizi düzeltemeye yetmez" dedi.