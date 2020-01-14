Kreşteki ihmal sonrası minik Mukaddes yaşam savaşı veriyor

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Akar, gazetecilere yaptığı açıklamada, kızının iki ay önce kreşteyken yediği yiyeceğin nefes borusuna kaçması sonucu fenalaşarak hastaneye kaldırıldığını belirtti. Kızına zamanında müdahale edilmediğini, hastaneye de geç götürüldüğünü ileri süren Akar, bu nedenle kreş görevlileri hakkına suç duyurusunda bulunduğunu aktardı.Akar, Van'a sevk edilen kızının yoğun bakımdaki tedavisinin sürdüğünü dile getirdi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Salih Kaya da ailenin şikayeti üzerine olayla ilgili idari soruşturma başlattıklarını ve adli sürecin sonucunu beklediklerini ifade etti.