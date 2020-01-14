Mobbing nedir, çeşitleri nelerdir? Mobbing nasıl ispatlanır?

Bir de ters mobbing diye bilinen, bir yöneticinin ya da bir grup yöneticilerin kendi üstlerine yaptıkları yıldırma ve istifaya zorlama eylemleridir. Bu şekilde çalışan talimatlara uymaz, verilen görevi yerine getirmez, asılsız söylentiler çıkartıp yanlış yönlendirme gibi eylemler yapılabilmektedir. Mobbing uygulayanlar genel olarak aşırı denetleyici, hep güçlü olma isteği ve iktidarı elde etmek için kötü yolları deneme gibi yollara başvurabiliyorlar. Mobbinge karşı hukuksal yolları deneyerek başarı olunabilir. Hukuksal yollarla mücadelenin en önemli unsuru ise delillerdir. Ne kadar çok kanıtlayıcı deliller toplanırsa hukuksal anlamda üstün olabilirsiniz.
Mobbing çeşitleri; şiddet, baskı, yıldırma politikası olarak sıralayabiliriz. Genelde Mobbing uygulayan ya da yapan kişiler de aşırı kontrolcü, yükselme arzusu, korkak olduğu bilimsel araştırmalarda ortaya çıkmıştır. Bilimsel araştırmalar doğrultusunda günlük iş hayatımızda mobbinge maruz kalıp kalmadığınızı mobbing türlerine göre değerlendirme yaparak çıkarımda bulunabilirsiniz.
Günlük iş hayatında hiç mobbing altında kaldığınızı düşündünüz mü? Eğer böyle bir baskı altında kaldığınızı düşünüyorsanız, mobbing nasıl ispatlanır diyorsanız bu mobbing örneklerini iş hayatınızda test edebilirsiniz.
Türkiye'de son yıllarda mobbinge maruz kalan sayısı giderek artmaktadır. İş kanunun işçiyi koruyan tazminat ve işe iade haklarından kurtulmak isteyen işverenler, mobbingle işçiyi istifaya zorlayabilir. Bu işçi için psikolojik olarak zararlara yol açmaktadır. Buna istinaden 6098 sayılı Borçlar Kanununun 417. Maddesinde işçiyi koruyan düzenleme yapılmıştır. Düzenleme şöyle:
Yasalara göre mobbing tazminatı adı altında bir madde yoktur ama araştırmalara göre şunları yapabilirsiniz:
Böyle bir durumda hukuksal sürece gitmeyecekseniz size mobbing uygulayan kişilerle açıkça duruma itiraz ederek konuşabilirsiniz. Eğer sizinle kötü, rahatsız edici şekilde konuşuyorsa yanınızda tanıklık edecek birilerini de alabilirsiniz. Size karşı verilen zor görevleri, gereksiz uygulamaların hepsini kaydedin. Size baskı uygulayan iş arkadaşı veya yönetici ise gerekli üst makamlara başvuruda bulunun. Şikâyet başvurunuzu takip ederek ne yapıldığını araştırın. İş arkadaşlarınız da bu durumdan şikâyetçi ise onlarında desteğini alarak beraber şikâyette bulunun.
Aşağıdaki listedeki yerlere şikâyette bulunabilirsiniz. En önemli detay elinizde kanıt olmasıdır. Toplayabileceğiniz kanıtları yetkili kuruluşlara delil olarak gösterirseniz şikâyet başvurunuzda hız kazanmış olursunuz.