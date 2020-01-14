Mobbing nedir, çeşitleri nelerdir? Mobbing nasıl ispatlanır?

Bir de ters mobbing diye bilinen, bir yöneticinin ya da bir grup yöneticilerin kendi üstlerine yaptıkları yıldırma ve istifaya zorlama eylemleridir. Bu şekilde çalışan talimatlara uymaz, verilen görevi yerine getirmez, asılsız söylentiler çıkartıp yanlış yönlendirme gibi eylemler yapılabilmektedir. Mobbing uygulayanlar genel olarak aşırı denetleyici, hep güçlü olma isteği ve iktidarı elde etmek için kötü yolları deneme gibi yollara başvurabiliyorlar. Mobbinge karşı hukuksal yolları deneyerek başarı olunabilir. Hukuksal yollarla mücadelenin en önemli unsuru ise delillerdir. Ne kadar çok kanıtlayıcı deliller toplanırsa hukuksal anlamda üstün olabilirsiniz.

MOBBİNG ÇEŞİTLERİ NELERDİR?

Mobbing çeşitleri; şiddet, baskı, yıldırma politikası olarak sıralayabiliriz. Genelde Mobbing uygulayan ya da yapan kişiler de aşırı kontrolcü, yükselme arzusu, korkak olduğu bilimsel araştırmalarda ortaya çıkmıştır. Bilimsel araştırmalar doğrultusunda günlük iş hayatımızda mobbinge maruz kalıp kalmadığınızı mobbing türlerine göre değerlendirme yaparak çıkarımda bulunabilirsiniz.

MOBBİNG NASIL İSPATLANIR ?

Günlük iş hayatında hiç mobbing altında kaldığınızı düşündünüz mü? Eğer böyle bir baskı altında kaldığınızı düşünüyorsanız, mobbing nasıl ispatlanır diyorsanız bu mobbing örneklerini iş hayatınızda test edebilirsiniz.

Yetkileriniz azaltılabilir Bıktırıcı ve usandırıcı politika uygulanabilir Sizden bilgi saklanabilir Sizi görmezden gelme, grubunuzdan ayrı tutulmaya çalışılması Sizde güvensizlik hissi uyandırılması Bitirilmesi zor bir süre içerisinde görevler verilmesi Küçük hataların büyük sorunlara dönüştürülmesi

MOBBİNG DAVASI NASIL AÇILIR?

Türkiye'de son yıllarda mobbinge maruz kalan sayısı giderek artmaktadır. İş kanunun işçiyi koruyan tazminat ve işe iade haklarından kurtulmak isteyen işverenler, mobbingle işçiyi istifaya zorlayabilir. Bu işçi için psikolojik olarak zararlara yol açmaktadır. Buna istinaden 6098 sayılı Borçlar Kanununun 417. Maddesinde işçiyi koruyan düzenleme yapılmıştır. Düzenleme şöyle:

İşveren-işçi hizmet ilişkisinde işçinin kişiliğini korumak, saygı göstermek,

İşyerinde dürüstlük ilkelerine uygun bir düzeni sağlamak,

İşçilerin psikolojik ve cinsel tacize uğramamaları gibi hükümler yer almıştır.

MOBBİNG TAZMİNATI VAR MI?

Yasalara göre mobbing tazminatı adı altında bir madde yoktur ama araştırmalara göre şunları yapabilirsiniz:

Haklı nedene dayanarak iş sözleşmesini feshedebilir. İşçi, kötü niyet tazminatı hükümlerine başvurabilir. Ayrımcılık tazminatı isteyebilme hakkı vardır. (Belli şartlar dahilinde) Borçlar Kanunu ve Türk Medeni Kanunu'na göre tazminat isteme hakkı bulunmaktadır. Mobbinge uğrayan işçi, mobbing yapan yöneticiyi dava edebilir ve manevi tazminat talebinde bulunabilir.

MOBBİNGİ DURDURMAK İÇİN NELER YAPILABİLİR?

Böyle bir durumda hukuksal sürece gitmeyecekseniz size mobbing uygulayan kişilerle açıkça duruma itiraz ederek konuşabilirsiniz. Eğer sizinle kötü, rahatsız edici şekilde konuşuyorsa yanınızda tanıklık edecek birilerini de alabilirsiniz. Size karşı verilen zor görevleri, gereksiz uygulamaların hepsini kaydedin. Size baskı uygulayan iş arkadaşı veya yönetici ise gerekli üst makamlara başvuruda bulunun. Şikâyet başvurunuzu takip ederek ne yapıldığını araştırın. İş arkadaşlarınız da bu durumdan şikâyetçi ise onlarında desteğini alarak beraber şikâyette bulunun.

MOBBİNG ŞİKâYETİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

Aşağıdaki listedeki yerlere şikâyette bulunabilirsiniz. En önemli detay elinizde kanıt olmasıdır. Toplayabileceğiniz kanıtları yetkili kuruluşlara delil olarak gösterirseniz şikâyet başvurunuzda hız kazanmış olursunuz.

ALO 170

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

Anayasa Mahkemesi

Kamu Görevlileri Etik Kurulu

Kamu Denetçiliği Kurumu

Türkiye İnsan Hakları Kurumu

İl, İlçe İnsan Hakları Kurulları