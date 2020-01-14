Ölümle sonuçlanan yolcu otobüsü kazasına ilişkin davada karar verildi

İstanbul'da 30 Ocak 2019 tarihinde gece saat 23.40 sıralarında Metro Turizme ait yolcu otobüsünün şoförü Caner Taybakan'ın aşırı hız sonucu direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu D-20 Hasdal karayolunda yaptığı kazada 3 yolcunun ölmesi biri çocuk 16 yolcunun da yaralanmasına ilişkin yargılandığı dava karara bağlandı. İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Caner Taybakan ile müştekiler ve tarafların avukatları katıldı.





"ARAÇ HIZLIYDI"

Kazadan yaralı olarak kurtulan mağdur Ebru D. duruşmada söz alarak, "Ben söz konusu araçta yolcu olarak bulunuyordum. Babaeski ilçesinden saat 19.00 sularında arabaya bindim. Kaza anına kadar arabadaydım. Aynı şoför aracı kullanıyordu. Değişim olmadı ve araç hızlıydı" ifadelerini kullandı.



"KEŞKE BEN DE ÖLSEYDİM"

Duruşmada kararın açıklanmasının öncesinde son sözü sorulan tutuklu sanık Caner Taybakan, "Bu olaydan çok pişman ve üzgün olduğumu belirtmek istiyorum. Kazayı isteyerek yapmadım. Keşke ben de ölseydim" diye konuştu.

İYİ HAL İNDİRİMİ YAPILDI

Mahkeme heyeti, sanık Caner Taybakan'ın 3 kişinin ölümüne 16 kişinin ise yaralanmasına sebep olduğu kazada asli kusurlu olduğunu belirterek 'Taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçundan 10 yıl hapsine karar verdi. Mahkeme, sanığın yağışlı havada 100 kilometre hızla gitmesi dolayısıyla olayın bilinçli taksirle gerçekleştiğini belirterek cezada artırım ile 13 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırdı. Sanık Taybakan'ın duruşmalardaki hali dolayısıyla 11 yıl 1 ay 10 güne düşüren heyet, tutukluluk halinin devamına hükmetti.





"CAN PAZARI YAŞADI İNSANLAR"

Kazada 58 yaşındaki annesi Gülşen Doğan ve 66 yaşındaki babası Mustafa Doğan'ı kaybeden Nuri Doğan karara ilişkin açıklamalarda bulundu. Doğan, "30 Ocak gecesi Metro Turizmin karışmış olduğu kazada annemi ve babamı kaybettim. Lara Hanım vefat etti. Kardeşim Ebru otobüste can pazarı yaşadı. Can pazarı yaşadı insanlar orada. Bugün mahkeme aşağı yukarı 1 yıl sürdü. 1 yıllık süreçte dava bugün sonuçlandı. 11 yıl gibi bir ceza verildi. Benim annem babam gitti. Çok güzel insanlar gitti. Bu Metro Turizmin birinci kazası değil, beşinci kazası değil, çok kaza oldu. Anne ve babamın vefatına sebep olmalarından sonra 5 kere daha kaza yaptılar. 5 kere ölümlü yaralanmalı daha kaza yaptılar" dedi.



"BİZİ TÜKETTİLER"

Konuşmalarının devamında Doğan, "Bu Metro Turizm artık buna bir şekilde çözüm bulmak zorunda. İnsanların daha fazla başlarını yakmasınlar. Benim annem babam gitti, benim annem babam yerine gelmeyecek, geriye gelmeyecek. 10 sene sonra yatıp çıkacak otobüste kazaya sebep olan şoför. Kaldığı yerden hayatına devam edecek ama biz bittik. Bizi tükettiler. Bizim psikolojimiz mahvoldu. Çok kötüyüm" ifadelerini kullandı.



İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, otobüs şoförü Caner Taybakan 'şüpheli' olarak yer almıştı.

İddianamede olayın 23.40 sıralarında şüpheli Caner Taybakan idaresinde bulunan Volkan Metro Turizme ait şehirler arası yolcu otobüsüyle D-20 Hasdal karayolundan İstanbul Havalimanı yönünde seyir halindeyken yolun sol şeridini kaçırması nedeniyle tekrar sol şeride geçmek istediği esnada aracın direksiyon hakimiyetini kaybederek banket dışına çıkarak yolun sağındaki yere sağ yan yatarak yaklaşık 40 metre sürtündükten sonra durması sonucu tek taraflı ölümlü yaralamalı trafik kazasının meydana geldiği kaydedilmişti.



İddianamede şüpheli Caner Taybakan'ın 'Taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçundan cezalandırılması talep edilmişti.