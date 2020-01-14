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Fatih’te elbise hırsızlığı kamerada

Fatih'te bir iş yerinin önünde bulunan elbiseleri çalan hırsız hiçbir şey olmamış gibi taksiye binerek oradan uzaklaştı. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde hırsızın rahatlığı pes dedirtti.

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 14.1.2020 09:16 Güncelleme Tarihi: 14.1.2020 09:51
Fatih’te elbise hırsızlığı kamerada

Olay, Fatih'te 4 Ocak'ta sabahın erken saatlerinde Aksaray Yeraltı çarşısı girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabahın erken saatlerinde iş hanı girişine gelen bir kişi elbise mağazası önünde bulunan kıyafetleri gözüne kestirdi. İş hanında bulunan iş yerlerinin kapalı olmasını fırsat bilen hırsız, koridorda bulunan elbiselerin bir kısmını poşete koydu. Kalan elbiseleri de yanına alan hırsız daha sonra kendisini bekleyen taksiye binerek oradan uzaklaştı. Hırsızın rahatlığı pes dedirtirken, o anlar bir iş yerine ait güvenlik kamerasına yansıdı.



O ANLAR KAMERADA

Sabah saatlerinde meydana gelen hırsızlık olayı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde iş hanı önüne gelen hırsız koridorda bulunan elbiseleri alarak kendisini bekleyen taksiye doğru gidiyor. Elbiseleri taksi bagajına koyan hırsızın daha sonra taksiye binerek oradan uzaklaştığı görülüyor.
İş yeri sahibi Kemal A., "Bu ayın 4'ü sabah saat 07:30 ile 08:00 civarı hırsız buraya geliyor. Buradan malı alıp poşete koyuyor. Poşet yetmiyor sırtına omzuna atıp taksiye binip gidiyor. Apartmanın girişinden alıyor. Malzemeyi gece koridora koyuyorum. Sabah çalışanlar açıyor. Yarım saat sonra ben geliyorum. Gören hiç kimse olmamış. Kameradan tespit ettik. Bin 500 TL civarında malım gitti. Karakola giderek şikayette bulundum" dedi.

Fatih’te elbise hırsızlığı kamerada

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Fatih’te elbise hırsızlığı kamerada
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