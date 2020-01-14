Ramazan başlangıcı ne zaman, hangi tarihte? Diyanet takvimine göre ramazan ve kurban dini bayramlar ne zaman başlıyor?

İslam aleminin merakla beklediği Ramazan ayı için geri sayım başladı. Müslüman alemi için önemi büyük olan bu ay için vatandaşlar çeşitli araştırmalar yapıyorlar. Hem ibadetlerini eksiksiz yerine getirmek için hem de tatil fırsatlarından yararlanmak adına resmi ve dini tatil takvimini merak edenler konuya yönelik araştırmalarını sürdürüyorlar. Yeni yıla henüz yeni girdiğimiz şu dönemde Müslümanlara farz kılınan oruç ibadetinin gerçekleştirileceği ramazan başlangıcı ne zaman? Diyanet takvimine göre; ramazan ve kurban dini bayramlar ne zaman başlıyor?

RAMAZAN BAŞLANGICI NE ZAMAN?

2020 yılında en çok merak edilen konulardan bir tanesi resmi ve dini tatil takvimleri oldu. Müslüman alemi açısından oldukça önemli olan oruç ibadetinin yapılacağı Ramazan ayı ayrı bir önem taşıyor. Vatandaşlar arama motorlarında "Ramazan başlangıcı ne zaman?" sorusunun yanıtını arıyorlar. Bu bağlamda; haberimizin içeriğinden Diyanet takvimine göre ramazan ve kurban bayramı takvimine ulaşabilir, gerekli bilgileri edinebilirsiniz.

İşte ayrıntılar!