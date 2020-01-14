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ne zaman, hangi tarihte? Diyanet takvimine göre ramazan ve kurban dini bayramlar ne zaman başlıyor?

2020 yılına henüz yeni girilmesi ile birlikte vatandaşların özellikle merak ettiği şeylerden bir tanesi resmi tatiller ve Başkanlığı tarafından yayınlanan dini takvim oluyor. Çalışanlar ve öğrenciler için bir fırsat niteliği taşıyan tatiller vatandaşların dinlenmelerine yardımcı olurken aynı zamanda da dini bayramlar sebebi ile ibadetlerini yerine getirmelerini sağlıyor. Bu bağlamda ilk akıllara gelen soru " ne zaman?" olmaktadır. Müslüman alemi açısından oldukça önemli olan bu durum için ibadetlerini eksiksiz şekilde yerine getirmek isteyen vatandaşlar konuya yönelik araştırmalarını sürdürüyorlar. Müslümanlara farz kılınan oruç ibadetinin gerçekleştirileceği bu tarih yaklaştıkça vatandaşlar da planlarını buna göre yapacaklar. Buna göre; Ramazan başlangıcı ne zaman? Diyanet takvimine göre; ramazan ve kurban dini bayramlar ne zaman başlıyor? İşte 2020 yılı takvimi!

Giriş Tarihi: 14.1.2020 08:49 Güncelleme Tarihi: 14.1.2020 08:49
Ramazan başlangıcı ne zaman, hangi tarihte? Diyanet takvimine göre ramazan ve kurban dini bayramlar ne zaman başlıyor?

İslam aleminin merakla beklediği Ramazan ayı için geri sayım başladı. Müslüman alemi için önemi büyük olan bu ay için vatandaşlar çeşitli araştırmalar yapıyorlar. Hem ibadetlerini eksiksiz yerine getirmek için hem de tatil fırsatlarından yararlanmak adına resmi ve dini tatil takvimini merak edenler konuya yönelik araştırmalarını sürdürüyorlar. Yeni yıla henüz yeni girdiğimiz şu dönemde Müslümanlara farz kılınan oruç ibadetinin gerçekleştirileceği ne zaman? Diyanet takvimine göre; ramazan ve kurban dini bayramlar ne zaman başlıyor?

RAMAZAN BAŞLANGICI NE ZAMAN?

2020 yılında en çok merak edilen konulardan bir tanesi resmi ve dini tatil takvimleri oldu. Müslüman alemi açısından oldukça önemli olan oruç ibadetinin yapılacağı Ramazan ayı ayrı bir önem taşıyor. Vatandaşlar arama motorlarında "Ramazan başlangıcı ne zaman?" sorusunun yanıtını arıyorlar. Bu bağlamda; haberimizin içeriğinden Diyanet takvimine göre ramazan ve kurban bayramı takvimine ulaşabilir, gerekli bilgileri edinebilirsiniz.

İşte ayrıntılar!

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