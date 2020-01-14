Sağlık Bakanlığı’ndan anestezi ilacı kararı

BUGÜN NELER OLDU

SAĞLIK Bakanlığı, Isparta Şehir Hastanesi'nde endoskopi ve kolonoskopi yapılan 8 hastadan birinin anestezi ilacı nedeniyle hayatını kaybettiği iddiaları sonrası, 81 ilin sağlık müdürlüğüne 'çok acele' ibareli yazı gönderek, ilacın kullanımının durdurulması ile iadelerinin yapılması yönünde talimat verdi. Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK), 'Dormofol' adlı ilaca satış blokajı getirerek, geri çekme kararı aldı. Kurum Başkanı Hakkı Gürsöz tarafından 9 Ocak günü il sağlık müdürlüklerine gönderilen 'çok acele' ibareli yazıda, "Dormofol yüzde 1 İ.V. İnfüzyonluk/ Enjeksiyonluk Emülsiyon İçeren Ampul ve Dormofol yüzde 2 İ.V. İnfüzyonluk/ Enjeksiyonluk Emülsiyon İçeren Ampul" adlı ürüne satış blokajı uygulandığı bildirildi. Antalya Eczacılar Odası Başkanı Mehmet Ertekin, çok sık kullanılan bu anestezi ilacının, eczanelerde satılmadığını söyledi. Ertekin, "Bu yazı kliniklere, hastanelere iletildi. Oralarda uygulaması durduruldu" dedi.