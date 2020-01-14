Son Dakika Haberi: Bakanlık at ve domuz eti kullanan firmaları açıkladı! Gurme Sucuk hakkında skandal gerçek ortaya çıktı

Son dakika haberi... Geçtiğimiz yıl Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yayınlanan hileli gıdalar listesinin ardından Bakanlık, 2020 yılında yaptığı denetimlere bağlı olarak da 229 firmaya ait 386 parti üründe taklit ve tağşiş yapıldığını tespit etti. Geçtiğimiz yılın sonlarında ortaya konulan çalışma ile birlikte, 2012 yılından bu yana tespit edilen 1238 firmaya ait 2 binin üzerinde üründe tağşiş ya da taklit yapıldığı belirlenmişti. Bakanlık tarafından bu yıla ilişkin de titiz bir çalışma yapılırken sonuçları kamuoyu ile son dakika olarak paylaşıldı ve hileli ürünler listesi yayınlandı. Listede en çok dikkat çeken ürünler ise hiç şüphesiz, dana eti olarak satılan; ancak içerisinde at ve domuz eti barındıran etler oldu.

ÇOK SAYIDA ŞİKAYET VAR

Türkiye'de birçok şubesi olan marketler zincirinde de satılan bu ürünleri üreten firmaların faaliyet gösterdikleri yerler ile birlikte isimleri açıklanırken, firmalar arasında ünlü GURME et ürünlerinin ön planda olması dikkat çekiyor.

AT VE DOMUZ ETİ İÇEREN ÜRÜNLER HANGİLERİ

İşte, marka marka hileli ürünler listesi ve vatandaşa dana eti yerine domuz ve at eti yediren o firmalar...