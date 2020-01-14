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Haberi: Müge Anlı programındaki Nazmiye Oruçoğlu cinayetinde flaş gelişme! Cesedi yanmış halde bagajda bulunmuştu

ATV ekranlarının reyting rekortmeni programı ’te daha önce çözüme kavuşan Nazmiye Oruçoğlu cinayeti ile ilgili gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. İstanbul’da oturan ve çok sayıda gayrimenkulü olan Nazmiye Oruçoğlu, 6 Eylül günü esrarengiz bir şekilde ortadan kaybolmuş ve ailesi Müge Anlı ile Tatlı Sert programına çıkmıştı. Oruçoğlu’nun cansız bedeni İstanbul Esenyurt’ta terk edilmiş bir minibüsün içinde bulunmuştu. Cinayetle ilgili gözaltına eski eşi Yüksel Y., Oğlu Serhat Y., ve minibüsün sahibi Erhan Ç. alınmıştı. Daha sonra oğlu Serhat Y.’nin cinayette kullanıldığına dair kuvvetli deliller bulunmamasından dolayı serbest bırakılmıştı. Korkunç olayla ilgili bugün yeni bir son dakika gelişmesi daha geldi.

Giriş Tarihi: 14.1.2020 15:09 Güncelleme Tarihi: 14.1.2020 15:22
Son Dakika Haberi: Müge Anlı programındaki Nazmiye Oruçoğlu cinayetinde flaş gelişme! Cesedi yanmış halde bagajda bulunmuştu

programında daha önce çözüme kavuşan Nazmiye Oruçoğlu cinayeti ile ilgili gelişmeleri yaşanıyor. İstanbul'da oturan ve çok sayıda gayrimenkul sahibi olduğu öğrenilen 45 yaşındaki Nazmiye Oruçoğlu cinayetine ilişkin, üç sanığın 'kasten öldürme' suçundan yargılandığı davada flaş bir gelişme yaşandı. Hatırlanacağı üzere Nazmiye Oruçoğlu 6 Eylül günü bir anda ortadan kaybolmuş ve ailesi talihsiz kadının bulunması için Müge Anlı ile Tatlı Sert Programı'na çıkmıştı. Kayboluşunun 50. gününde cesedi bulunan Oruçoğlu'nun davası bugün de devam etti. Oruçoğlu'nun eski kocası Yüksel Y. davada yargılanan isimler arasında bulunuyordu. Bugün konuyla ilgili flaş bir son dakika gelişmesi yaşandı. İşte Nazmiye Oruçoğlu cinayeti ile ilgili ayrıntılar…

NAZMİYE ORUÇOĞLU CİNAYETİNDE FLAŞ GELİŞME! CESEDİ YANMIŞ HALDE BAGAJDA BULUNMUŞTU

Müge Anlı ile Tatlı Sert programın çözüme kavuşan Nazmiye Oruçoğlu cinayetiyle ilgili 3 kişinin yargılandığı davada flaş gelişmeler yaşanıyor. İşte ayrıntılar…

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Son Dakika Haberi: Müge Anlı programındaki Nazmiye Oruçoğlu cinayetinde flaş gelişme! Cesedi yanmış halde bagajda bulunmuştu
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