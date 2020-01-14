Son Dakika Haberi: Müge Anlı programındaki Nazmiye Oruçoğlu cinayetinde flaş gelişme! Cesedi yanmış halde bagajda bulunmuştu

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında daha önce çözüme kavuşan Nazmiye Oruçoğlu cinayeti ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanıyor. İstanbul'da oturan ve çok sayıda gayrimenkul sahibi olduğu öğrenilen 45 yaşındaki Nazmiye Oruçoğlu cinayetine ilişkin, üç sanığın 'kasten öldürme' suçundan yargılandığı davada flaş bir gelişme yaşandı. Hatırlanacağı üzere Nazmiye Oruçoğlu 6 Eylül günü bir anda ortadan kaybolmuş ve ailesi talihsiz kadının bulunması için Müge Anlı ile Tatlı Sert Programı'na çıkmıştı. Kayboluşunun 50. gününde cesedi bulunan Oruçoğlu'nun davası bugün de devam etti. Oruçoğlu'nun eski kocası Yüksel Y. davada yargılanan isimler arasında bulunuyordu. Bugün konuyla ilgili flaş bir son dakika gelişmesi yaşandı. İşte Nazmiye Oruçoğlu cinayeti ile ilgili ayrıntılar…

NAZMİYE ORUÇOĞLU CİNAYETİNDE FLAŞ GELİŞME! CESEDİ YANMIŞ HALDE BAGAJDA BULUNMUŞTU

Müge Anlı ile Tatlı Sert programın çözüme kavuşan Nazmiye Oruçoğlu cinayetiyle ilgili 3 kişinin yargılandığı davada flaş gelişmeler yaşanıyor. İşte ayrıntılar…