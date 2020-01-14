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HABERİ! 'da cinayeti aydınlatılıyor! Sedanur Güzel'i kim öldürdü?

ATV ekranlarının gündüz kuşağı programlarından 'nın programında yaşanan gelişmesi izleyici ekrana kilitledi. cinayetinde yaşanan flaş gelişmede korkunç detaylar ortaya çıktı. Hakkında pek çok iddia ortaya atılan Ertan Bozkurt'un pedofili hastası olduğu ortaya çıkarken Sedanur Güzel cinayeti ile ilgili mahkeme kararını verdi. Kars'ın Kağızman ilçesine bağlı Paslı köyünde kaybolduktan 7 gün sonra cesedi bulunan 9 yaşındaki Sedanur Güzel'in cinayeti ile ilgili tüm detayları Müge Anlı canlı yayında ortaya çıkardı. İşte Sedanur Güzel cinayeti ile ilgili son dakika gelişmeleri!

Giriş Tarihi: 14.1.2020 11:51 Güncelleme Tarihi: 14.1.2020 11:51
SON DAKİKA HABERİ! Müge Anlı'da Sedanur Güzel cinayeti aydınlatılıyor! Sedanur Güzel'i kim öldürdü?

'nın programında işlenen cinayeti ile ilgili gelişmesi yaşandı. Kamuoyunda günlerce konuşulan cinayet ile ilgili herkes olayların aydınlanmasını beklemiş konu ile ilgili gelişmeleri yakından takip etmişti. Kars'ın Kağızman ilçesine bağlı Paslı köyünde kaybolduktan 7 gün sonra cesedi bulunan 9 yaşındaki Sedanur Güzel, arkadaşları ile erik toplamak istemiş kendi eriklerinin az olması üzerinde oraya geri dönmüştü. Oraya gittikten sonra bir daha geri dönemeyen Sedanur Güzel cinayeti ile ilgili son dakika gelişmesini Müge Anlı canlı yayında aktardı.

MÜGE ANLI SEDANUR GÜZEL OLAYINDA SON DAKİKA GELİŞMESİ!

Müge Anlı programında günlerdir işlenen 9 yaşındaki Sedanur Güzel olayında flaş gelişmeler yaşandı. Sedanur Güzel'in katilleri için müebbet hapis cezası verildi.

İşte son dakika haberinin detayları!

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SON DAKİKA HABERİ! Müge Anlı'da Sedanur Güzel cinayeti aydınlatılıyor! Sedanur Güzel'i kim öldürdü?
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