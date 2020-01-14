Hademeden öğrencilere taciz olayında okul müdürü için soruşturma izni

Olay, merkez Meram ilçesine bağlı Hacı Şaban Mahallesi'ndeki lisede meydana geldi. Okulda hademe olarak görev yapan, işitme ve konuşma engelli Mehmet E. tarafından fiziki ve sözlü tacize uğradıklarını ileri süren 3 kız öğrenci, durumu önce okul yönetimine ardından ailelerine anlattı. Ailelerin şikayeti üzerine polis, Mehmet E.'yi gözaltına aldı. Okul bahçesinde toplanan veliler ve öğrenciler, taciz olayına tepki gösterdi. Öğrenciler, başka öğrencilerin de tacize uğradığını, korktukları için söyleyemediklerini iddia etti.



SPOR SALONUNDA VİDEO İZLETMİŞ



Mehmet E.'nin 9 ay önce tacizine uğradığını belirten S.Ö., polise verdiği ifadede, "Spor salonu içindeki bilgisayar masasında oturduğum sırada, ismini 'Gökhan' olarak bildiğimiz hizmetli geldi. Kulakları duymadığı ve konuşamadığı için herkes ona yardım ederdi. Bana anlayamadığım bir şeyler söyledi sonra telefonunu çıkardı ve bir yerlere girdi. Bana cinsel içerikli video izletti. Hemen oradan uzaklaştım ve ilk başta bu durumu utandığım için kimseye söyleyemedim. 1 hafta sonra olayı bazı arkadaşlarıma anlattım. Arkadaşlarım da okul müdürüne anlatmış. Okul müdürü de konuyu rehber öğrentmenimize anlatınca öğretmen, beni çağırdı. Ben de olayı ona anlattım. Beden eğitimi öğretmenimiz de konuyu duyunca Mehmet E.'nin telefonuna bakmış. Hocam, Mehmet E.'nin telefonunda bana gösterdiği video ve çıplak kadın fotoğraflarına rastlamış. Buna rağmen Mehmet E. okulda görev yapmaya devam etti. Ben okul müdürü Necdet A., rehber öğretmen Osman C.'den de şikayetçiyim" dedi.



ÖĞRENCİLER DİSİPLİNE SEVK EDİLDİ



Okuldaki eylemin ardından okul yönetimi tarafından aralarında tacize uğrayan çocukların da bulunduğu birçok öğrenci hakkında, 'izinsiz bir şekilde oturma eylemine katılması, okul binasına girerek ders işlenmesine engel olması, okulla ilgili olmayan kişileri okulda bulundurması' nedeniyle disiplin kuruluna şikayet gelmesi üzerine işlem başlatıldı. Öğrencilere verilecek cezanın ise henüz açıklanmadığı öğrenildi.



MÜDÜR HAKKINDA SORUŞTURMA İZNİ VERİLDİ



Olayların ardından İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nce 2 müfettiş görevlendirildi. Taraflarla görüşen müfettişler, konuyla ilgili rapor hazırladı. Rapora göre, görevini yerin getirmeyen okul müdürü Necdet A. hakkında soruşturma izni verildi. Raporda, "Okul müdürü Necdet A.'nın, mağdurların şikayetlerini ilgili kurumlara iletmediği, okul müdürü olarak yetki ve sorumluluklarını yerine getirmediği, iddialarına ilişkin yargılanmasını gerektirecek yeterli delil, bilgi ve belge bulunduğu anlaşıldığından soruşturma izni verilmiştir" denildi.



Rehber öğretmen Osman C. hakkında ise yargılanmasını gerektirecek yeterli delil, bilgi ve belge bulunmadığı belirtilerek, soruşturma izni verilmedi.

Öğrenci velisi Z.B. de okuldaki sorunların halen daha devam ettiğini, çocuklara baskı yapıldığını, çocukların hakkını aradığı için disipline sevk edildiğini, okul müdürü hakkında da soruşturma izni verilerek, doğru karar alındığını dile getirdi.