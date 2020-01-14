Tağşiş ne demek? Tağşiş nedir, ne anlama gelir?

Tarım ve Orman Bakanlığı; taklit, hileli veya tağşiş olan ürünlerin listesini kamuoyu ile paylaştı. Toplamda 229 firmaya ait 386 parti ürününün paylaşılması ile birlikte vatandaşlar konu ile ilgili araştırmalarına hız kazandırdı. İnsan sağlığını tehlikeye sokan, büyük ölçüde etkileyen bu durum gündemin en önemli konularından bir tanesi oluyor. Gıda maddelerinin ve gıda ile temasta bulunan madde ve malzemelerin, mevzuata veya izin verilen özelliklere aykırı olarak üretilmesine tağşiş deniyor. Bu bağlamda; merak edilen tağşiş nedir, ne anlama gelir?

TAĞŞİŞ NE DEMEK?

Tağşiş, gıda maddelerinin ve gıda ile temasta bulunan madde ve malzemelerin, mevzuata veya izin verilen özelliklerine aykırı olarak üretilmesi veya var olan ürüne eklenmesi haline verilen addır. Daha çok ürünün maliyetini düşürmek için kullanılan yöntem insan sağlığı açısından çokça zararı bulunmaktadır.



TARIM BAKANLIĞI'NIN AÇIKLAMASI

Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit veya tağşiş yapıldığı kesinleşen, aralarında et ve et ürünleri, süt ve süt ürünleri, bitkisel yağ, bal, takviye edici gıdalar ve çikolataların yer aldığı 229 firmaya ait 386 parti ürünü kamuoyuna açıkladı.

Bakanlığın internet sitesinde yer alan duyuruda, taklit ve tağşiş yaptığı belirlenen işletmeler ve ürünlerinin parti numaraları ilan edildi.

Duyuruda, ülkede gıda güvenilirliğinin sağlanması, gıdalarda taklit ve tağşişin önlenmesi, kişilerin sağlığının ve tüketici menfaatlerinin korunması ile sektörde haksız rekabetin engellenmesi amacıyla gıda ve gıdayla temas eden madde ve malzemelerin üretim, işleme ve dağıtımının tüm aşamalarında resmi kontrol faaliyetlerinin büyük bir titizlikle yürütüldüğü ifade edildi.