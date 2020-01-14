Tapu parsel sorgulama işlemi nasıl yapılır? Ada, pafta, parsel öğrenme

Öncelikle eğer bir arsanız varsa ya da bir arsa almak istiyorsanız hem TKGM üzerinden hem de e-Devlet üzerinden arsanız hakkında ya da alacağınız arsa hakkında detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz. Bilgiler dahilinde fikir sahibi olarak işlemlerinizi bu bilgilere göre gerçekleştirebilirsiniz. Bu yöntemleri sırasıyla nasıl yapıldığını anlatacağız.

TAPU KADASTRO PARSEL SORGULAMA NASIL YAPILIR?

TKGM sorgulama üzerinden ada, pafta, parsel öğrenme işlemleri yapmak istiyorsanız aşağıdaki adımları uygulayarak yapabilirsiniz. Üç adımda kolayca istediğiniz bilgilere ulaşabilirsiniz.

Tapu ve Kadastro Müdürlüğü (TKGM) resmi internet sitesi üzerinden https://parselsorgu.tkgm.gov.tr/ linke tıklayarak hizmete ulaşın.

Hizmete giriş yaptıktan sonra karşınıza ilk kullanım koşulları ekranı çıkacak. Bu adımda hizmet koşullarını kabul etmeniz gerekir. Aksi takdirde sorgulama ekranının açılmasına izin verilmez.

Hizmet şartını kabul ettikten sonra karşınıza harita çıkacak. Harita üzerinden istediğiniz yeri seçip taşınmazın adres bilgileri ve ada, parsel numarası ile takibini yapabilirsiniz.

Not: Ada parselden adres bulma işlemi de oldukça basittir. Eğer taşınmaz mülkünüz varsa mülke ait tapu bilgilerinde ada, pafta ve parsel numaranız yazmaktadır. Bu numaralardan adresi bulabilirsiniz.

Pafta nedir; bir planı ya da haritayı bir araya getiren parçaların her bir tanesine denir.

Parsel nedir; sınırları belli bir arazi bölümüne denir. İmar Kanunu'nun 18. maddesine göre düzenlenmiştir.

Ada nedir; parsellerden meydana gelmiş, imar planları doğrultusunda hazırlanan ve sınırları kesin olarak çizilmiş topluluğa denir.

E-DEVLET İLE TAPU PARSEL BİLGİSİ SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Tapu ada parsel sorgulama gibi işlemlerin diğer bir adresi de e-Devlettir. E-Devlet şifreniz varsa kolaylıkla hizmete ulaşıp detaylı parsel sorgulama yapabilirsiniz. e-Devlet TAKBİS (Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemi) üzerinden vatandaşın hizmetine sunulan bu sistemde aşağıdaki adımları uygulayarak arsa sorgulama, arazi sorgulama gibi birçok sorgulama işlemini gerçekleştirebilirsiniz.

TAKBİS, Türkiye sınırları içerisinde taşınmaz mülkiyet detaylarını elektronik ortama aktararak vatandaşların sorgulama işlemlerinin gerçekleştirilmesini sağlayan bir e-Devlet projesidir.

https://www.turkiye.gov.tr/tapu-bilgileri-sorgulama linki üzerinden hizmet adresine ulaşmalısınız. Bu adımda kimlik doğrulama işlemi yapmanız gerekir. T.C kimlik numarası ve e-Devlet şifrenizi girerek giriş yapınız.

İkinci adımda "Tapu Bilgileri Sorgulama" butonuna tıklayarak sorgulamayı başlatınız. Eğer tapu bilgileriniz varsa ekranda gözükecektir. Taşınmaz listesi, taşınmaz detay bilgileri, Şerh, beyan, rehin, irtifak vb. bilgileri görüntüleyebilirsiniz.

Eğer yok ise "Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü Bilgi Sistemine geçmiş Tapu Sicil Müdürlüklerine ait kayıtlarda; T.C. Kimlik numaranız ile eşleşen herhangi bir kayıt bulunamamıştır." uyarısı çıkacaktır.

E-devlet üzerinde sorgulama yaptığınızda size ait olmayan tapu bilgisi varsa; en yakın Tapu Müdürlüğüne gitmeniz gerekir. Yanlışlık varsa düzeltme işlemi yapılır.

Tapu ve Kadastro Hizmet hattı ALO 181'dir.