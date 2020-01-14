Turistlerin gözdesi Balıklıgöl dondu

BUGÜN NELER OLDU

TRABZON'UN Akçaabat ilçesinde bulunan Balıklıgöl'ün yüzeyi donunca, kartpostallık görüntüler ortaya çıktı. Doğu Karadeniz Bölgesi'nin yüksek kesimlerinde etkili olan soğuk hava etkisini sürdürüyor. Trabzon'un Akçaabat ilçesine bağlı, yaklaşım bin 500 metre rakımlı Balıklı Yaylası'nda bulunan ve Balıklıgöl'ün yüzeyi de aşırı soğuk nedeniyle dondu. Yaz aylalarında yerli turistler ve Arap turistlerin uğrak yerlerinden biri olan Balıklıgöl"ün donması, beraberinde kartpostallık görüntüleri de getirdi. Gölün üzerinde horon oynayıp eğlenen vatandaşlar, fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmiyor.