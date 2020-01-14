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Turistlerin gözdesi Balıklıgöl dondu

ÖZGÜR ÖZDEMİR ÖZGÜR ÖZDEMİR Yaşam
Giriş Tarihi: 14.1.2020
Turistlerin gözdesi Balıklıgöl dondu
TRABZON'UN Akçaabat ilçesinde bulunan Balıklıgöl'ün yüzeyi donunca, kartpostallık görüntüler ortaya çıktı. Doğu Karadeniz Bölgesi'nin yüksek kesimlerinde etkili olan soğuk hava etkisini sürdürüyor. Trabzon'un Akçaabat ilçesine bağlı, yaklaşım bin 500 metre rakımlı Balıklı Yaylası'nda bulunan ve Balıklıgöl'ün yüzeyi de aşırı soğuk nedeniyle dondu. Yaz aylalarında yerli turistler ve Arap turistlerin uğrak yerlerinden biri olan Balıklıgöl"ün donması, beraberinde kartpostallık görüntüleri de getirdi. Gölün üzerinde horon oynayıp eğlenen vatandaşlar, fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmiyor.
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Turistlerin gözdesi Balıklıgöl dondu
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