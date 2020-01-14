Umre kayıtları başladı! 2020 Umre kayıtları nereden ve nasıl yapılır? Ücreti ne kadar?

Umre Kayıtları için binlerce vatandaş araştırmalarına devam ediyor. Hac ibadetinden farklı olarak bir zamanla sınırlı olmaması, Arafat ve Müzdelife vakfesi ile kurban kesme ve şeytan taşlama görevlerinin bulunmamasıdır. Diyanet İşleri tarafından bugün yayınlanan duyuru ile kayıtların başladığı bilgisi vatandaşlara duyurulurken vatandaşlar konuyla ilgili detayları araştırıyor. Peki, 2020 Umre kayıtları nasıl ve nereden yapılır? 2020 Umre kayıt ücreti ne kadar? İşte konuyla ilgili tüm detaylar…

2020 UMRE KAYITLARI NASIL YAPILIR?

Başkanlığımız 2020 Ramazan ve Şevval umre organizasyonuna katılmak isteyenler;

İlan edilen konaklama türlerinden birini seçip bu türe ait "Banka Kodu" ile

"Vakıfbank, Vakıf Katılım Bankası, Ziraat Bankası, Ziraat Katılım Bankası, Halkbank, Albaraka Türk Katılım Bankası, Kuveyt Türk Katılım Bankası ve Türkiye

Finans Katılım Bankası ve PTT" şubelerinden birinde, ücreti kurumsal umre

hesabına peşin olarak yatırabilecektir.

Umrecilerimiz, ücretlerini yatırdıktan sonra herhangi bir müftülüğe müracaat ederek veya www.hac.gov.tr adresinden kayıtlarını yapabileceklerdir.

Kayıt yapıldıktan sonra müftülükten alacağı Umre Kayıt Formunu iki (2) nüsha halinde doldurarak bir nüshasını aşağıdaki belgelerle birlikte müftülüğe

teslim edecektir.

1. Geçerlilik süresi en az bir (1) yıl olan pasaport,

2. Eşiyle birlikte gidecek olan 45 yaşından küçük kadınlardan; evlenme cüzdanı fotokopisi,

3. 45 yaşından küçük kadınlardan ve 18 yaşından küçük erkeklerden (kendilerine Suudi Arabistan Konsolosluğundan vize alabilmek için);

a) Birinci derece erkek akrabasıyla gidecek olanlardan; vukuatlı nüfus

kayıt örneğinin aslı ve evli ise eşinden alacağı muvafakatname,

b) Birinci derece olmayan akrabaları ile gideceklerden; müftülüklerden

temin edecekleri örneğe uygun olarak, noterden alınacak muvafakatname ve taahhütname.

Not :Umre yolcusu banka dekontu ile birlikte, il sağlık müdürlüklerince belirlenen sağlık merkezlerinden birine giderek, Konjuge Menengokok

(Menenjit) aşısını yaptıracak ve alacağı aşı kartını umre süresi boyunca

yanında bulunduracaktır

UMRE KAYITLARI İÇİN ACELE EDİN!

• Kutsal topraklara gitmeye niyet eden vatandaşlarımız, Genel Müdürlüğümüzün web sayfasından, il/ilçe müftülüklerimizden veya din

görevlilerimizden gerekli bilgileri alabileceklerdir.

• Vatandaşımızın, tercih ettiği turla gidebilmesi için pasaport ve vize

işlemlerinin zamanında tamamlanması, kayıtların son müracaat tarihinden önce yapılması ile uçak ve otel planlamasında sıkıntı yaşanmaması için ihtiyaç duyulan bilgilerin zamanında Başkanlığımıza

ulaştırılması gerekmektedir.

• İşlemlerini yetiştiremeyen vatandaşımız bir sonraki umre turumuza

kayıt yaptırabilecektir.