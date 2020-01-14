Yeni askerlik sistemine göre askerlik tecil şartları nelerdir? 2020 askerlik tecili nasıl yapılır?

Askerlik tecil için gerekli belgeler tecil ettirme durumunuza göre farklılık göstermektedir. Aynı zamanda askerlik tecil süresi de eğitim durumlarına göre değişebilmektedir. Yeni askerlik sistemine göre öğrenim vb. sebeplerden ötürü askerlik tarihini daha ileriye taşımak, yükümlü olarak nitelendirildiği zaman diliminde farklılık yapmak isteyen askerlik yükümlüleri için tecil şartları, gerekli olan belgeler ve tecil başvurusu sürecine değindik.

ASKERLİK TECİL NASIL YAPILIR?

Lise öğrencisi ve mezunları için tecil işlemleri

Lise öğrencisi olan ya da lise mezunu olanların askerlik tecil işlemleri yeni askerlik kanununda belirtilmiştir. Resmi Gazete'de yayımlanan 7179 sayılı kanuna göre:

Yükümlülerin askerlikleri, lise veya dengi okullarda öğrenim görenler için 22 yaşını, tamamladıkları yılın sonunu geçmemek kaydıyla, mezun oluncaya veya ilişikleri kesilinceye kadar ertelenir.

Lise veya dengi okuldan mezun olduğunu belgeleyenlerin askerlikleri istekleri hâlinde mezuniyet tarihinden itibaren üç yıl. Bu erteleme süreleri lise veya dengi okul mezunları için 22 yaşını tamamladıkları yılın sonunu geçemez.

Askerlik çağına girmeden önce lise veya dengi okullardan ilişiği kesilenlerin ertelemeleri, askerlik çağına girdikleri yıldan itibaren başlar.

Mesleki ve teknik lise mezunlarından; ilk altı aylık askerlik hizmetini tamamlayarak terhis olanlara sınav tam notunun yüzde onuna kadar, 5 inci maddenin üçüncü fıkrası kapsamında askerlik hizmetine devam edip bu sürenin sonunda terhis olanlara ise yüzde yirmisine kadar, ilave puan verilebilir.

Mesleki ve teknik lise mezunları ile tarım, turizm ve mevsimlere bağlı sektörlerde faaliyet gösteren yükümlülerin askere sevki Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaç ve önceliklerine göre mesleklerine uygun sınıflandırma ve istedikleri celp döneminde silahaltına alınma taleplerine ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça belirlenir.

LİSEDEN SONRA ASKERLİK NASIL TECİL ETTİRİLİR?

Liseden sonra askerliği tecil ettirebilmek için 2 yıllık ya da 4 yıllık bir bölüme kayıt olabilirsiniz. Dilerseniz açık öğretim fakültesinden bir bölüme de kayıt olabilirsiniz.

Ön lisans ve Lisans mezunu askerlik tecil işlemleri

Resmi Gazete'de yayımlanan 7179 sayılı kanuna göre ön lisans, lisans öğrenci ve üniversite mezunu olanların tecil durumu:

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisinde veya Jandarma Genel Komutanlığı ile Sahil Güvenlik Komutanlığı adına üniversite, fakülte veya yüksekokullar ile meslek yüksekokullarında öğrenim görenler veya bu kurumların giriş sınavlarını kazananlardan askerlik hizmetini yapmamış olanların her türlü askerlik işlemleri ertelenir.

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisinden veya Jandarma Genel Komutanlığı ile Sahil Güvenlik Komutanlığı adına okudukları üniversite, fakülte veya yüksekokullar ile meslek yüksekokullarından ilişiği kesilenlerin bu okullarda okudukları sürelerin askerlik hizmetinden sayılmasına ilişkin sürelerinin hesabında 46ncı madde hükümleri uygulanır.

Yükümlülerin askerlikleri, fakülte ve yüksekokullar ile meslek yüksekokullarında öğrenim görenler için 28 yaşını tamamladıkları yılın sonunu geçmemek kaydıyla, mezun oluncaya veya ilişikleri kesilinceye kadar ertelenir.

Fakülte veya yüksekokul ile meslek yüksekokulundan ilişikleri kesilenler ile yüksekokul ve meslek yüksekokulu mezunlarının askerlikleri ise mezuniyet ya da ilişik kesme tarihinden itibaren iki yıl süreyle ertelenir. Bu erteleme süreleri mesleki ve teknik lise mezunları için 25, fakülte veya yüksekokul ile meslek yüksekokulundan ilişikleri kesilenler ile yüksekokul ve meslek yüksekokulu mezunları için 28 yaşını tamamladıkları yılın sonunu geçemez.

Yüksekokullar veya meslek yüksekokullarından mezun olanlar ile fakülte veya yüksekokul ile meslek yüksekokulundan ilişiği kesilenlerin ertelemeleri, askerlik çağına girdikleri yıldan itibaren başlar.

Meslek yüksekokulu veya mesleki ve teknik lise mezunlarından; ilk altı aylık askerlik hizmetini tamamlayarak terhis olanlara sınav tam notunun yüzde onuna kadar, 5 inci maddenin üçüncü fıkrası kapsamında askerlik hizmetine devam edip bu sürenin sonunda terhis olanlara ise yüzde yirmisine kadar, ilave puan verilir.

Teknik bilimler meslek yüksekokulundan veya meslek yüksekokullarının teknik bölümlerinden mezun olanlar ve mesleki ve teknik lise mezunları ile tarım, turizm ve mevsimlere bağlı sektörlerde faaliyet gösteren yükümlülerin askere sevki Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaç ve önceliklerine göre mesleklerine uygun sınıflandırma ve istedikleri celp döneminde silahaltına alınma taleplerine ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça belirlenir.

Askerî öğrenci olarak okudukları Milli Savunma Üniversitesi ve diğer üniversite, fakülte veya yüksekokullar ile meslek yüksekokullarından ilişiği kesilenlerin, bu okullarda ay olarak okudukları sürenin üçte biri muvazzaflık hizmetinden sayılır. Askerlik hizmetinden sayılan sürenin erbaş ve erlerin tabi olduğu hizmet süresini karşılaması hâlinde bunlar askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılır.

Türk Silahlı Kuvvetleri adına okudukları Milli Savunma Üniversitesi ve diğer üniversite, fakülte veya yüksekokullar ile meslek yüksekokullarından mezun olmayı müteakip muvazzaf subay ve astsubay nasbedilenlerin, bu okullarda ay olarak geçen sürelerinin üçte biri ile muvazzaf subay ve astsubaylıkta geçen sürelerinin tamamı,

Dış kaynaktan temin edilen muvazzaf subay ve astsubaylar ile bunların adaylarından deneme süresinin bitimine kadar ayrılanların temel eğitimde ve muvazzaf subay ve astsubaylıkta ay olarak hizmette geçen sürelerinin üçte biri, deneme süresi sonrasında geçen sürelerinin tamamı,

Sözleşmeli subay veya sözleşmeli astsubayların ve bunların adaylarının ön sözleşme ve sözleşme sürelerinin toplamının üçte biri,

Uzman erbaşların sözleşme döneminde ay olarak geçen sürelerinin üçte biri,

Sözleşmeli erbaş ve erler ile sözleşmeli er adaylarından, ön sözleşme ve sözleşme döneminde ay olarak hizmette geçen sürelerinin üçte biri,

Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyacı olan statülerde istihdam edilmek üzere temini silahaltında iken gerçekleştirilen yükümlülerin silahaltında geçirilen sürelerinin tamamı, askerlik hizmetinden sayılır.

Sayılan hizmet süresi erbaş ve erlerin tabi olduğu hizmet süresini karşılayanlar askerlik hizmetini yapmış sayılır. Hizmet süresini karşılamayanların eksik kalan süreleri, erbaş ve erlerin tabi olduğu hizmet süresi esas alınarak, bu Kanun hükümlerine göre erbaş ve er olarak tamamlattırılır.

Yedek subay veya yedek astsubay adayı olma hakkı bulunanlar, yedek subay veya yedek astsubay olmaya istekli olmaları ve yedek subay adayı veya yedek astsubay adayı seçilmeleri hâlinde daha önceki hizmet süreleri dikkate alınmaksızın yedek subay veya yedek astsubayların hizmet süresine tabi tutulur.

Sözleşmesi feshedilen uzman erbaşlar ile sözleşmeli erbaş ve erlerin varsa kalan askerlik hizmeti, ilgilinin ilişiği kesilmeden, Bakanlıkça belirlenecek birliklerde erbaş ve er olarak tamamlattırılır.

Özel kanunlarda yer alan askerlik yükümlülüğüne ilişkin düzenlemelerden bu Kanuna aykırı olanlar uygulanmaz.

Ortaokul mezunları tecil yaptırmaları için lise okumaları dahilinde tecil ettirebilirler.

Yüksek lisans ve doktora yapanlar için askerlik tecil durumu

Yüksek lisans eğitimini tamamlayanların bir yıla kadar ertelenir. Yurt dışındaki öğrenim kurumlarından mezun olanlara, talepleri hâlinde, denklik işlemlerini tamamlayabilmeleri için ayrıca bir yılı geçmemek üzere erteleme hakkı tanınabilir. Bu bent gereğince yapılan erteleme süreleri 32 yaşını tamamladıkları yılın sonunu geçemez.

Yüksek lisans yapanların, bağlı oldukları bakanlığın, Cumhurbaşkanlığı ile Türkiye Büyük Millet Meclisi gibi herhangi bir bakanlığa bağlı veya ilgili bakanlığı bulunmayan kurum personeli ile staj ve yüksek lisans yapanların ilgili kurum amirinin teklifi üzerine, 32 yaşını tamamladıkları yılın sonuna kadar askerlikleri ertelenebilir.

Devlet veya kendi hesaplarına yurt içinde veya yurt dışında sanatta yeterlik, doktora veya ihtisas yapanların, bağlı oldukları bakanlığın, Cumhurbaşkanlığı ile Türkiye Büyük Millet Meclisi gibi herhangi bir bakanlığa bağlı veya ilgili bakanlığı bulunmayan kurum personeli ile ihtisas ve doktora yapanların ilgili kurum amirinin teklifi üzerine, 35 yaşını tamamladıkları yılın sonuna kadar askerlikleri ertelenebilir.

Yoklama kaçağı veya bakayalar ile 21 inci maddenin birinci fıkrası gereğince yoklama kaçağı olarak muayenesi yapılarak sınıflandırma kaynağına alınacakların, sevke tabi tutulacağı celp tarihine kadar geçen süre içinde bu fıkra kapsamında askerlikleri ertelenmez. Ancak, ertelemelerine neden olan görev, staj, yüksek lisans, ihtisas veya doktora öğrenimi başlangıç tarihleri ile sporcuların erteleme kapsamındaki kulüpleri ile yaptıkları sözleşme başlangıç tarihleri, yoklama kaçağı veya bakaya kaldıkları tarihten önce olanların ertelemeleri yapılabilir.

İkinci üniversite ve açıköğretim askerlik tecil işlemleri

İkinci üniversite için aynı derece de bölüme kayıt olmak askerliği ertelemiyor. Mesela 4 yıllık bir bölüme kayıt oldunuz ve bitirdiniz ardından tekrar 4 yıllık bölüme kayıt olmanız askerliğinizi ertelemeyecektir. 2 yıllık bir üniversite okuyup, 4 yıllık bir fakülteye kayıt olursanız erteleme şansınız var. Açık öğretim öğrencilerin durumu normal örgün öğretimdeki öğrenciler gibidir. Aralarında hiçbir fark yoktur.

ASKERLİK TECİL SORGULAMA

e-Devlet askerlik tecil işlemleri ile birçok bilgiye ulaşabilirsiniz. Tecil sorgulama e-Devlet üzerinden yapılabiliyor. e-Devlet sistemine giriş yaparak "Askerlik Durum Belgesi Sorgulama" butonuna ulaşarak tecil durumunuzu sorgulayabilirsiniz.

ASKERLİK TECİL BOZDURMA

Askerlik tecil bozma işlemleri e-Devlet üzerinden yapılabiliyor. Öncelikle e-Devlet şifreniz ile e-Devlet sistemine giriş yapın. Ardından "ASAL Yoklama Başvurusu" adımından yoklama menüsüne ulaşınız. Sol tarafta yer alan adımları tek tek doldurunuz.

Daha sonra sağlık kuruluşlarından "Askerlik için sağlık raporu" almalısınız. Birçok asker adayı "Askerlik tecili için muayene gerekli mi?" sorusunu soruyor. Sağlık raporu almak için muayene olmanız gereklidir. Bu belgelerle beraber en yakın askerlik şubesine gidip işlemlerinizi halledebilirsiniz.