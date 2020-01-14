Zübeyde Hanım ölüm yıl dönümünde anılıyor… Zübeyde Hanım’ın hayatına dair merak edilenler

Cumhuriyetimizin kurucusu büyük önder Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım ölüm yıl dönümünde anılıyor. 1923 yılında vefat eden Zübeyde Hanım hayatı ve biyografisi merak konusu oldu. Türk tarih kitaplarında yer alan Mustafa Kemal Atatürk'ün annesinin doğum yeri Langaza, Yunanistan'dır. Selanik'te Gümrük Muhafaza Teşkilatında memur Ali Rıza ile 1871 yılında henüz 14 yaşında iken evlendi. Ali Rıza, sarışın ve mavi gözlü bir kadınla evlenmeyi düşlerken, kendisinden 20 yaş küçük olan, siyah saçlı ve derin mavi gözlü bu kadına sevdalandığını belirtmiştir. Haberimizde, Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım'ın hayatına dair merak edilenler yer alıyor.

ZÜBEYDE HANIM KİMDİR? İŞTE HAKKINDA MERAK EDİLENLER

Zübeyde Hanım'ın hayatı merak konusu oldu. Haberimizde, Türkiye Cumhuriyeti kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım'ın hayatına dair merak edilenler yer alıyor.