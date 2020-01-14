Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > Zübeyde Hanım ölüm yıl dönümünde anılıyor… Zübeyde Hanım’ın hayatına dair merak edilenler

ölüm yıl dönümünde anılıyor… Zübeyde Hanım’ın hayatına dair merak edilenler

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi ölüm yıl dönümünde unutulmadı. Tarih boyunca unutulmayan ve hakkında bilgi sahibi olmak isteyen vatandaşlar ‘’ ’’ şeklinde araştırma yapmaya başladı. Ulu önderin annesi Ali Rıza Efendi’nin eşidir. Osmanlı devrinde, Karaman'dan Rumeli’ye göçen ve Selanik yakınlarındaki Langaza’da toprak işleri ile uğraşan bir Türkmen ailesi olan Hacı Sofu ailesindendir. 14 Ocak 1923 yılında hayatını kaybeden Zübeyde Hanım, İzmir’in Karşıyaka ilçesinde 1940 yılında yaptırılan anıt mezarda yatmaktadır. Haberimizde, Zübeyde Hanım’ın yaşamına ve biyografisine dair merak edilenlere ulaşabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 14.1.2020 11:44 Güncelleme Tarihi: 14.1.2020 11:56
Zübeyde Hanım ölüm yıl dönümünde anılıyor… Zübeyde Hanım’ın hayatına dair merak edilenler

Cumhuriyetimizin kurucusu büyük önder Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi ölüm yıl dönümünde anılıyor. 1923 yılında vefat eden ve biyografisi merak konusu oldu. Türk tarih kitaplarında yer alan Mustafa Kemal Atatürk'ün annesinin doğum yeri Langaza, Yunanistan'dır. Selanik'te Gümrük Muhafaza Teşkilatında memur Ali Rıza ile 1871 yılında henüz 14 yaşında iken evlendi. Ali Rıza, sarışın ve mavi gözlü bir kadınla evlenmeyi düşlerken, kendisinden 20 yaş küçük olan, siyah saçlı ve derin mavi gözlü bu kadına sevdalandığını belirtmiştir. Haberimizde, Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım'ın hayatına dair merak edilenler yer alıyor.

ZÜBEYDE HANIM KİMDİR? İŞTE HAKKINDA MERAK EDİLENLER

Zübeyde Hanım'ın hayatı merak konusu oldu. Haberimizde, Türkiye Cumhuriyeti kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım'ın hayatına dair merak edilenler yer alıyor.

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Zübeyde Hanım ölüm yıl dönümünde anılıyor… Zübeyde Hanım’ın hayatına dair merak edilenler
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN