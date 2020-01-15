Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > 3 aylar ne zaman başlıyor? Diyanet açıkladı: 2020 yılında üç aylar ne zaman başlayacak? İşte yanıtı

3 aylar ne zaman başlıyor? Diyanet açıkladı: 2020 yılında başlayacak? İşte yanıtı

İslam alemi için en özel zamanlardan bir tanesi olan üç ayların başlamasına artık kısa bir süre kaldı. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın yayınladığı 2020 dini günler takviminde, üç ayların başlama tarihini yayınladı. Rahmet ve mağfiret kapılarının açıldığı, bolluk ve bereketin arttığı, yapılan ibadetinin sevabının daha çok olduğu başlayacak? İşte Recep, Şaban ve Ramazan ayları içerisinde bulunan üç ayların başlama tarihi…

Giriş Tarihi: 15.1.2020 14:27
3 aylar ne zaman başlıyor? Diyanet açıkladı: 2020 yılında üç aylar ne zaman başlayacak? İşte yanıtı

Müslümanlar için en özel zamanlardan bir tanesi olan üç ayların başlamasına artık çok kısa bir süre kaldı. Recep, Şaban ve Ramazan aylarını içerisinde bulunduran üç ayların ne zaman başlayacağı ile ilgili Diyanet'in yayınlayacağı takvim bekleniyordu. Diyanet İşleri'nin 2020 yılı için yayınladığı dini takvimde bu özel zamanın başlama tarihi belli oldu. Bolluk ve bereketin çok olduğu, Rahmet ve mağfiret kapılarının açıldığı, yapılan ibadetlerinin sevabının çok daha fazla olduğu üç aylar ne zaman başlayacak? Haberimizin içerisinden Recep, Şaban ve Ramazan aylarını içerisinde bulunduran üç ayların başlama tarihine ulaşabilirsiniz…

3 AYLAR NE ZAMAN BAŞLIYOR? 2020 YILINDA 3 AYLAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan takvime göre, 3 aylar bu yıl 25 Şubat 2020 Salı günü yayınlanacak. Bu özel ve anlamlı günde yapılan ibadetler daha çok sevaba kavuşacak. Bolluk ve bereket artacak. İnsanların içine manevi huzur çökecek.

ARKADAŞINA GÖNDER
3 aylar ne zaman başlıyor? Diyanet açıkladı: 2020 yılında üç aylar ne zaman başlayacak? İşte yanıtı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN