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ürünler kataloğu tam listesi yayınlandı! Bu haftanın BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?

ürünler kataloğu tam liste halinde yayınlandı. Kurumun resmi sitesi üzerinden yayınlanan katalog vatandaşların yüzünü güldürürken aynı zamanda cazip indirim fırsatları ile de birçok ürüne sahip. Cuma günü raflarda yerini alacak olan ürünleri sabırsızlıkla bekleyen vatandaşlar arama motorlarında “ kataloğu” araştırması yapıyorlar. Bu haftanın ürünleri arasında kadın pijama takımı 34,50 TL, erkek pijama takımı 34,50 TL, pamuklu yolluk 19,90 TL, pamuklu paspas 6,95 TL, post halı 79 TL, başucu sürahi seti 14,90 TL, petek kurutmalık 12,90 TL fiyatı ile bulunuyor. Haberimizin içeriğinden BİM aktüel ürünler kataloğu tam listesine ulaşabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 15.1.2020 08:51 Güncelleme Tarihi: 15.1.2020 08:52
BİM aktüel ürünler kataloğu tam listesi yayınlandı! Bu haftanın BİM 17 Ocak aktüel ürünler kataloğunda neler var?

ürünler kataloğunda büyük indirim başladı. Cuma günü raflarda yerini alacak olan indirimli ürünler vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor. Arama motorlarında " " araştırması yapan vatandaşlar indirim fırsatlarından ve alternatif ürünlerden yararlanmak istiyorlar. Bu haftanın kataloğunda; porselen yemek takımı, mutfak araç gereçleri, petek kurutmalık, kadın pijama takımı, halı, sürahi seti gibi ürünler yer alırken aynı zamanda elektronik aletlerde de dev indirim fırsatları mevcut. İşte 17 Ocak 2020 Cuma tam listesi!

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 17 OCAK 2020 CUMA

17 Ocak BİM aktüel ürünler kataloğu tam listesine haberimizden hızlı ve kolay bir şekilde ulaşabilir, sizlere en yakın market zincirinden keyifli alışverişler yapabilirsiniz.

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BİM aktüel ürünler kataloğu tam listesi yayınlandı! Bu haftanın BİM 17 Ocak aktüel ürünler kataloğunda neler var?
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