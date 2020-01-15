Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > Bir balıkçının daha cesedine ulaşıldı

Bir balıkçının daha cesedine ulaşıldı

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA Yaşam
Giriş Tarihi: 15.1.2020
Bir balıkçının daha cesedine ulaşıldı
İSTANBUL Sarıyer'e bağlı Kilyos açıklarında Rus bayraklı "GLARD 2" isimli tanker ile çarpıştıktan sonra batan Türk bayraklı "Dursun Ali Coşkun" isimli balıkçı teknesinde kaybolan 2 balıkçıyı arama çalışmaları dün 5'inci günündeydi. Ekipler batık teknede dün balıkçı İlyas Domaç'ın cesedine ulaştı. Domaç'ın cesedi, güvertede balık ağına dolanmış halde bulundu. Son kayıp balıkçı Yusuf Coşkun ise halen aranıyor. Kayıp balıkçıların 30 balıkçı arkadaşı da trolleriyle teknenin battığı alanda 82 metreye trol ağı atarak arama çalışması gerçekleştirdi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Bir balıkçının daha cesedine ulaşıldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN