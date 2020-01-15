Bir balıkçının daha cesedine ulaşıldı

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İSTANBUL Sarıyer'e bağlı Kilyos açıklarında Rus bayraklı "GLARD 2" isimli tanker ile çarpıştıktan sonra batan Türk bayraklı "Dursun Ali Coşkun" isimli balıkçı teknesinde kaybolan 2 balıkçıyı arama çalışmaları dün 5'inci günündeydi. Ekipler batık teknede dün balıkçı İlyas Domaç'ın cesedine ulaştı. Domaç'ın cesedi, güvertede balık ağına dolanmış halde bulundu. Son kayıp balıkçı Yusuf Coşkun ise halen aranıyor. Kayıp balıkçıların 30 balıkçı arkadaşı da trolleriyle teknenin battığı alanda 82 metreye trol ağı atarak arama çalışması gerçekleştirdi.