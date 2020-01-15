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'da inanılmaz hırsızlık! İş yerinin önündeki minibüsü böyle soydular

’nın İnegöl ilçesinde 2 , bir iş yerinin önünde park halindeki minibüsten inşaat malzemelerini çalarak kayıplara karıştı.

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 15.1.2020 11:13 Güncelleme Tarihi: 15.1.2020 11:51
Bursa'da inanılmaz hırsızlık! İş yerinin önündeki minibüsü böyle soydular

Alınan bilgiye göre, olay Kozluca Mahallesi yolunda bulunan bir iş yerinin önünde meydana geldi. Park halindeki minibüsü gözüne kestiren 2 hırsız otomobillerini aracın yanına yanaştırıp harekete geçti.

Etrafı bir süre kontrol eden hırsızlar daha sonra park halindeki arabanın arka kapısını zorlayarak sanayiler içerisinde açtı. Minibüsün içindeki inşaat malzemeleri ve hırdavatları çalan hırsızlar elini kolunu sallayıp kayıplara karıştı. O anlar ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Sabah minibüsün içerisindeki malzemelerinin olmadığını fark eden çalışanlar güvenlik kamera görüntüleri izleyince gerçeği öğrendiler. Mağdur iş yeri sahibinin polise müracaat ederken, ekipler 2 hırsızı yakalamak için çalışma başlattı.

Son dakika... Diyarbakır'da kayıp ihbarı yapılan kadın evinde bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu

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Bursa'da inanılmaz hırsızlık! İş yerinin önündeki minibüsü böyle soydular
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