Dakikalarca çaba sarf ettiler, sesini duyduklarında herkes gözyaşlarına boğuldu

Merkez Toroslar ilçesi Sağlık Mahallesi'nde yaşayan Bayram Tunçbilek (34), ikinci çocuklarına hamile olan eşi Selda Tunçbilek'in (34), 7 Ocak sabahı saat 04.30 sıralarında sancıları artınca hemen 112 Acil Servis ekiplerini aradı. Acil tıp teknisyeni ve paramedikten oluşan sağlık ekibi kısa sürede adrese ulaştı ancak doğumun başladığını ve bebeğin tersten geldiğini fark edince, hastaneye götürmenin riskli olacağını düşünerek doğumun evde gerçekleşmesine karar verdiler.

Sağlık görevlilerinin çabalarıyla tıp dilinde 'makat geliş bebek' olarak adlandırılan tersten doğumla kız bebeği dünyaya gelirken, bebeğin kalbinin atmadığı ve nefes alıp vermediği fark edildi. Acil tıp teknisyeni Tuğba Yıldızçınar ve paramedik Yavuz Selim Turan, aldıkları eğitim doğrultusunda hemen bebeğe müdahale etti. Etkin suni solunum ve dolaşım desteği sağlayan ekiplerin dakikalar süren müdahalesinin ardından bebeğin yeniden kalbi atmaya ve nefes alıp vermeye başladı. Bu sırada büyük korku ve panik yaşayan aile ile birlikte sağlık görevlileri de sevinçten gözyaşlarına boğuldu. Anne ve bebek, daha sonra kaldırıldıkları Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bir haftalık tedavinin ardından taburcu edildiler.

112 Acil Sağlık ekibi, zorlu bir doğumun ardından hastanedeki tedavileri sonrası taburcu edilen anne ve bebeğini evinde ziyaret etti. Acil tıp teknisyeni Tuğba Yıldızçınar, aileye geçmiş olsun dileklerini ilettikten sonra kendi isminin verildiği 'Tuğba' bebeği kucağına alarak bir süre sevdi.