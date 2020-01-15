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doktor, saldırganın eşine doğum yaptırdı

'de hasta yakınının saldırdığı Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op.Dr. Gökhan Gönen, yaralandı. Aldığı darbelerle yüzünden yaralanmasına rağmen görevinin başından ayrılmayan Op. Dr. Gönen, kendisini darp eden kişinin eşine başarılı bir doğum yaptırdıktan sonra tedaviyi kabul ettiği belirtildi.

Giriş Tarihi: 15.1.2020 10:19 Güncelleme Tarihi: 15.1.2020 10:21
Darbedilen doktor, saldırganın eşine doğum yaptırdı

Önceki gün saat 20.40 sıralarında, gebelik ve kanama nedeniyle eşini Devlet Hastanesi'nin doğumhane servisine getiren M.B., Opr. Dr. Gökhan Gönen'den eşini muayene etmesini istedi.

DOKTORA SALDIRDI

Gönen, M.B.'ye acil sezaryen gerektiği, bir an önce kayıt işlemini yaptırıp gelmesini, bu sırada da eşini muayene edeceğini söyledi. Israrla kayıt işlemi yaptırmak istemediği ve muayane esnasında hastanın yanında olmak istediği öne sürelen M.B., olumsuz yanıt alınca tartışma çıktı. Diğer hastaların mahremiyeti açısından eşinin yanında bulunamayacağı belirtilen M.B., Op. Dr. Gönen'e saldırdı.

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Darbedilen doktor, saldırganın eşine doğum yaptırdı
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