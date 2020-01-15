Darbedilen doktor, saldırganın eşine doğum yaptırdı

Önceki gün saat 20.40 sıralarında, gebelik ve kanama nedeniyle eşini Osmaniye Devlet Hastanesi'nin doğumhane servisine getiren M.B., Opr. Dr. Gökhan Gönen'den eşini muayene etmesini istedi.

DOKTORA SALDIRDI

Gönen, M.B.'ye acil sezaryen gerektiği, bir an önce kayıt işlemini yaptırıp gelmesini, bu sırada da eşini muayene edeceğini söyledi. Israrla kayıt işlemi yaptırmak istemediği ve muayane esnasında hastanın yanında olmak istediği öne sürelen M.B., olumsuz yanıt alınca tartışma çıktı. Diğer hastaların mahremiyeti açısından eşinin yanında bulunamayacağı belirtilen M.B., Op. Dr. Gönen'e saldırdı.