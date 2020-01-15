Dr. Mehmet Öz: Kahvaltı yasaklanmalı

ABD'de yaptığı çalışmalarla dünya çapında bir üne ulaşan Doktor Mehmet Öz, son açıklamasıyla herkesi şaşırttı. ABD'de yayınlanan TMZ Dergisi'nin internet sitesine konuşan Öz, toplum arasında yaygın olan "En faydalı öğün kahvaltı" bilincini açıklamalarıyla yıktı. Dünya basınında da geniş yer bulan açıklamalara göre Doktor Öz, kahvaltının gereksiz olduğunu ve yasaklanması gerektiğini söyledi. Öz ayrıca, kahvaltının günün en önemli öğünü olduğu yönünde çıkan dayatmaların ise tamamen reklam aldatmacası olduğunu belirtti.



'BRUNCH YAPILMALI'

"Bence 2020'de yapılacak ilk şeylerden biri kahvaltıyı yasaklamak olmalı. Kahvaltı yapmamız gerektiğini düşünmüyorum, bu bir reklam aldatmacası. Ne yazık ki onlarca yıldır bu konudaki dogmaların birçoğu reklamlardan çıktı ve bunlar aslında sağlığımız hakkındaki gerçeklere dayanmıyordu" diyen Doktor Öz, bunun yerine haftanın her günü 'brunch' yapmanın çok daha sağlıklı olduğunu söyledi. Sabahları açlık yaşayanlar hakkında da konuşan Öz, bu durumun muhtemelen bir anda yemek yemeyi kesmek nedeniyle olduğunu kaydetti. Dr. Öz, gece yenen kızartma gibi yüksek karbonhidratlı besinlerin de açlıkta etkili olduğunun altını çizdi. 59 yaşındaki Doktor Öz, "Amerikalılar'ın büyük bir kısmı yemek yemeye bağımlı durumda. Bundan kurtulup yemek yerine hayata bağımlı olmalıyız" dedi.

BUGÜN NELER OLDU