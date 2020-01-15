Genel Af Yasası, İkinci Yargı Paketi ve ceza indirimi son durum: Numan Kurtulmuş'tan son dakika af yasası açıklaması!

Genel Af yasası ve İkinci Yargı Paketi ile ilgili son dakika gelişmeleri mahkûm ve aileleri tarafından yakından takip edilen konular arasında yer alıyor. Ceza infaz yasasında gerçekleşecek olan düzenleme uzun süredir, kamuoyu gündeminin ilk sırasında yer alıyor. Daha önce Birinci Yargı Paketi meclisten geçmiş ve 39 maddeden oluşan yasa Resmi Gazete'de yayımlanmıştı. Hal böyleyken İkinci Yargı Paketi ve Af yasası ile ilgili araştırmalar da o tarihten beri devam ediyor. Peki, Af Yasası ve İkinci Yargı Paketi son durum nedir, ne zaman çıkacak? Konuyla ilgili daha önce Abdülhamit Gül, Devlet Bahçeli ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar gelmişti. Son olarak AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'tan açıklama geldi. İşte Kurtulmuş'un o açıklamaları;

GENEL AF YASASI VE İKİNCİ YARGI PAKETİ SON DURUM! AF YASASI NE ZAMAN ÇIKACAK?

Bilindiği gibi, birinci yargı paketi Meclis'ten geçmiş ve 39 maddeden oluşan yasa Resmi Gazete'de yayımlanmıştı. Peki, ikinci yargı paketinde af yasası var mı? AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'tan konuyla ilgili açıklamalar geldi…