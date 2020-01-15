İstanbul'a asit yağmuru uyarısı! Asit yağmuru nedir, nasıl oluşur? Zararları nelerdir?

Geçtiğimiz günlerde uzmanlar tarafından yapılan İstanbul asit yağmuru uyarısının ardından vatandaşlar tedirginlik yaşıyor. Yüksek basıncın neden olduğu bildirilen bu yağışların 16 Ocak yani yarın ve Pazar günü beklendiği bildirilirken İTÜ Meteoroloji Bölümü Dr. Deniz Demirhan vatandaşların önlemlerini almaları gerektiğini bildirdi. İnsan sağlığı açısından yapılan açıklamalarda ciddi etkileri bulunan bu tehlikeli yağışlar özellikle deri, göz ve solunum yollarındaki sağlık problemlerine neden oluyor. Peki, Asit yağmuru nedir, nasıl oluşur? Asit yağmuru zararları nelerdir? İşte konuyla ilgili bilinmesi gerekenler!

İSTANBULLULAR DİKKAT! ASİT YAĞMURU GELİYOR!

İTÜ Meteoroloji Bölümü Dr. Deniz Demirhan tarafından yapılan son dakika uyarısının hemen ardından vatandaşlar konuyla ilgili detayları araştırmaya başladı. Bu yağışların özellikle tarım alanlarını etkileyeceği direkt olarak insan ve diğer canlılarının etkilenmesine neden olacağı uyarısında bulunuldu. Haberimizin devamından "Asit yağmuru nedir, nasıl oluşur?" sorularının cevabına ve İstanbul için yapılan uyarı ile ilgili tüm detaylara ulaşabilirsiniz…

İşte detaylar...