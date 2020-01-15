İstanbul’da asit yağmuru alarmı

BUGÜN NELER OLDU

İstanbul'da yarın beklenen basınç değişimiyle birlikte yağışların asit yağmuruna dönüşebileceği bildirildi. Hava kirliliği değerlerini ölçen İTÜ Meteoroloji Bölümü öğretim üyesi Dr. Deniz Demirhan, maksimum 50 mikrogram olması gereken PM10 değerini 189 mikrogram, maksimum 25 olması gereken PM2,5 değerini ise 199 olarak tespit etti. Dr. Demirhan, "Yarın ve pazar günü yağış bekleniyor. Bu şekildeyken yağan yağmur da asit yağmuru olacaktır. Asit yağmurları bütün kirleticileri yere indirecektir. Hava temizlenecek ama yerde asit yağmurlarının etkilerini göreceğiz'' dedi.