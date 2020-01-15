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"Kim Milyoner Olmak ister?" yarışmasıyla 'nin gündemine giren , adına açılan sahte hesapları için uyarıda bulundu

"Kim Milyoner Olmak İster" yarışmasındaki başarılı performansıyla 'nin gündemini değiştiren Genç, adı kullanarak yapılan paylaşımlarından rahatsız oldu. Adına açılan sahte sosyal medya hesaplarına itibar edilmemesini isteyen Ümmü Gülsüm, üzerinden yaptığı açıklamada, üzerinden yapılan paylaşımların kendisine ait olmadığını belirterek Instagram hesabından başka sosyal medya hesabı bulunmadığını kaydetti.

Giriş Tarihi: 15.1.2020 21:14
Türk halkının gönlünde taht kuran Ümmü Gülsüm Genç, kendi adına açılan sahte sosyal medya hesaplarına itibar edilmemesini istedi..
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"Kim Milyoner Olmak ister?" yarışmasıyla Türkiye'nin gündemine giren Ümmü Gülsüm, adına açılan sahte sosyal medya hesapları için uyarıda bulundu
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