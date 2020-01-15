"Kim Milyoner Olmak ister?" yarışmasıyla Türkiye'nin gündemine giren Ümmü Gülsüm, adına açılan sahte sosyal medya hesapları için uyarıda bulundu

"Kim Milyoner Olmak İster" yarışmasındaki başarılı performansıyla Türkiye'nin gündemini değiştiren Ümmü Gülsüm Genç, adı kullanarak yapılan sosyal medya paylaşımlarından rahatsız oldu. Adına açılan sahte sosyal medya hesaplarına itibar edilmemesini isteyen Ümmü Gülsüm, Instagram üzerinden yaptığı açıklamada, Twitter üzerinden yapılan paylaşımların kendisine ait olmadığını belirterek Instagram hesabından başka sosyal medya hesabı bulunmadığını kaydetti.
Giriş Tarihi: 15.1.2020 21:14
Türk halkının gönlünde taht kuran Ümmü Gülsüm Genç, kendi adına açılan sahte sosyal medya hesaplarına itibar edilmemesini istedi..