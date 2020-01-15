Kreşte nefes borusuna yemek kaçtı, komaya girdi

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HAKKARİ'DE kreşte eğitim gören 6 yaşındaki Cevahir Mukaddes Akar, soluk borusuna kaçan yemek nedeniyle iki aydır yoğun bakımda tedavi görüyor. Özel bir kreşe giden minik Cevahir'in geçen kasım ayında yediği yemek soluk borusuna kaçtı. O tarihten beri yoğun bakımda yatan küçük kızın babası Recep Akar, olaydan kreşi sorumlu tuttu. Akar, kızının soluk borusuna kaçan yemeği çıkarmak için mücadele ettiği sırada öğretmeninin cep telefonu ile konuştuğunu öne sürdü. Recep Akar, "Başkalarının çocuğu da bu duruma düşmesin" dedi. Kreş müdürü Polat Soydan ise olayın adli sürecinin devam ettiğini ve bu nedenle açıklamada bulunmayacaklarını söyledi.