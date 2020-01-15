Kuruluş Osman bu akşam yayınlanacak mı, neden yok? Kuruluş Osman 7. yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? ATV yayın akışı 15 Ocak 2020

Başrollerinde Burak Özçivit, Özge Törer, Nurettin Sönmez ve birçok başarılı oyuncunun yer aldığı Kuruluş Osman, yayınlandığı günden bu yana reyting rekorlarını alt üst ediyor. Türkiye ve dünya üzerinde milyonlarca kişi tarafından takip edilen dizinin yeni bölümü ise heyecanla bekleniyor. Bu sabah saatlerinden itibaren dizinin hayranları ''Kuruluş Osman bugün akşam var mı?'' sorusuna yanıt aramaya başladı. Zira, geçtiğimiz hafta yeni bölüm yayınlanmamış ve 'Kuruluş Osman neden yok?' sorusunun cevabı oldukça merak edilmişti. Ocak 2020 Çarşamba ATV yayın akışı programı ile bu sorunun cevabını haberimizden öğrenebilirsiniz. Peki, 7. yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

KURULUŞ OSMAN YENİ BÖLÜM BU AKŞAM VAR MI? FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Çarşamba günlerinin gelmesi ile birlikte Kuruluş Osman heyecanı da başlıyor. Heyecan dolu dizinin yeni bölümü merakla bekleniyor.

İşte Kuruluş Osman 7. yeni bölüm ve fragmanı ile ilgili tüm detaylar;