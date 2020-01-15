Mangal faciası

Niğde'nin Ulukışla ilçesine bağlı Hacıbekirli köyündeki iki katlı ahşap bir evde yaşayan Doğan ailesi, önceki akşam Çayan köyünden kendilerini ziyarete gelen dünürleri Murat ve Mukaddes Subaşı için mangal yakıp birlikte yemek yedi. Mangalı söndürmeden evin girişinde bırakan aile, daha sonra eve girdi. Ancak içten içten yanmaya devam eden mangal, gece yarısı giriş kapısını tutuşturdu. Yangın kapıdan başladığı için dışarıya çıkamayan aile üyeleri mahsur kaldı. Son anda pencereden atlayan ev sahibi Necati Doğan (54), eşi Nuray Doğan (51) ve dünürü Murat Subaşı (50), yaralı kurtuldu. Bu sırada alevlerin sardığı ahşap evin bir kısmı çöktü. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek yangını söndürdü. Evde yapılan incelemede, ailenin dünürü Mukaddes Subaşı (51), gelinleri Fadime Doğan (26) ile torunları Necati Doğan (5) ve Murat Muhammet Doğan'ın (2) cesetleri bulundu.Yaralılardan Necati Doğan, ambulansta ayakta tedavi edilirken Nuray Doğan ve Murat Subaşı ise hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Cesetler de otopsi için aynı hastanenin morguna kaldırıldı. Fadime Doğan'ın eşi Gökhan Doğan'ın ise olay sırasında arazide hayvanlarının başında olduğu, bu nedenle evde bulunmadığı öğrenildi. Yaşadıkları dehşeti anlatan Necati Doğan, "Yangını fark ettiğimizde büyümüştü. Camları ve korkulukları kırınca alevler daha da arttı. "Ben pencereden atladım. Gelinim, torunlar, gelinimin anne ve babası içeride kaldı. Ardından gelinimin babası da atlayıp, 'yanıyorum' diye suyun altına yattı" dedi. Köye giderek inceleme yapan Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, "Ölenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyorum" dedi. Yangında hayatını kaybeden 4 kişinin cenazesi, kılınan namazın ardından toprağa verildi.

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