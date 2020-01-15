Marley’in velayeti Osman’a verildi

İÇİN

Eskişehir'de üniversite öğrencisi Osman Orhan Baçaru, avukatı aracılığıyla köpeğini geri vermediğini öne sürdüğü eski kız arkadaşı Ezgi Bölükbaşı hakkında 2 yıl önce dava açtı. Dün Eskişehir 3'üncü Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen davada sevgililer arasında yapılan 'bağışlama' sözleşmesinin geçerli olduğunu ve 'Marley' adındaki köpeğin Osman Baçaru'ya verilmesine karar verdi.Gazetecilere açıklama yapan Osman Orhan Baçaru, "Çok uzun süre oldu, bu kararı beklemek bile beni çok yıprattı. Mahkemenin verdiği emsal bir karar. Buradan bütün canlıların bir hakkı olduğunu ve eşya kategorisinden çıkıp yaşayan olduğunun anlaşılmasına da örnek oldu" diye konuştu. Baçaru'nun avukatı Oytun Süllü ise, kararın emsal niteliğinde olduğunu belirterek, "Bu dava daha önce İzmir'de bir boşanma davasında benzer bir şekilde köpeğin 2 haftada bir görülmesi şeklinde bir emsal karar verilmişti. Velayet gibi bir karardı. Mahkeme bağışlama sözleşmesinin geçerli olduğunu, bu kapsamda da köpeğin Osman'a ait olduğuna karar verdi. Bu karar, köpeklerine kavuşmayı bekleyenler için bir umut oldu" dedi.