Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden son dakika sağanak ve kar yağışı uyarısı geldi! İstanbul’da bugün hava nasıl olacak? İşte detaylar

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden son dakika sağanak, kar yağışı ve hava durumu uyarısı geldi! Önümüzdeki 5 güne ilişkin hava durumu raporunu resmi sitesi üzerinden yayınlayan MGM, İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere il il sıcaklık değerlerini paylaştı. Ocak ayına giriş yapmamız ile birlikte soğuk havalar tüm yurt genelinde kendini yoğun bir şekilde hissettiriyor. Hal böyle olunca vatandaşlar sabah saatlerinden itibaren 'Bugün hava nasıl olacak?' sorusunun yanıtını araştırıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Karadeniz kıyıları ile güneybatı kesimlerin parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde Samsun ve Ordu, akşam saatlerinde Trabzon ve Rize çevrelerinin hafif yağmurlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah.com.tr olarak Meteoroloji tarafından yayınlanan son dakika hava durumu uyarılarına ve il il sıcaklık değerlerine haberimizin içerisinde yer verdik…

METEOROLOJİ UYARDI! O İLLERDE YAŞAYANLAR DİKKAT

Haberimizin detaylarından, Meteoroloji'nin son dakika hava durumu, sağanak ve kar yağışı uyarısı hakkında bilgi edinebilir, 15 Ocak Çarşamba günü ve önümüzdeki 5 gün için İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere il il sıcaklık değerlerini görüntüleyebilirsiniz.